De Manuel Fonseca ass virun engem Joer an der Nuecht erwächt a war komplett geläämt. Am zweeten Deel weise mir engem Museksproff säi bekannten Alter Ego.

De Portrait: Manuel Fonseca



De Manuel Fonseca ass en Numm, dee jiddereen an der Lëtzebuerger Basketswelt kennt. All Basketspiller, ob jonk oder al, hat op d'mannst eemol de "Fonsi" als Arbitter an huet deen Dag e ganz aussergewéinleche Personnage kennegeléiert. De Manuel Fonseca ass ee vun deenen Arbitter, déi vill mat de Spiller schwätzen, mat hinnen an de Leit ronderëm gecksen, an awer eng natierlech Autoritéit um Terrain hunn.

Virun engem Joer gouf dem Manuel Fonseca säi Liewe vun engem Dag op deen aneren abrupt op d'Kopp geheit. An der Nuecht op den 1. November 2019 ass hien an der Nuecht erwächt a war komplett geläämt. Stonnen duerno an der Klinik koum d'Diagnos: hien hat de Guillain-Barré-Syndrom, eng éischter seele Krankheet, déi de Nervesystem vum Mënsch ugräift. D'Folge vun där Krankheet sinn dacks Lämungen, am Manuel Fonseca sengem Fall war de ganze Kierper geläämt.

Méintelaang huet de Basketsarbitter am Rehazenter gekämpft, fir säin aalt Liewen zeréckzefannen, vill Alldagsgesten huet hien nees nei misste léieren, eng ganz schwéier Phas, déi hie mat enger onwarscheinlecher Kraaft, vill Optimismus an der Hëllef vu senger Famill duerchgaangen ass. Ee vu senge gréisste Wënsch war et, ganz séier nees um Basketsterrain ze stoen, eppes wat virun engem Joer quasi onméiglech geschéngt hat...

Wat ass ginn aus dem... Olio Galanti?



Berufflech gesinn ass de Luc Nilles e Museksproff, dee vu senge Schüler appreciéiert gëtt. Am Lycée wëssen awer déi mannst vun hinnen, wie sech hannert deem Mann un der Tafel verstoppt, deen hinnen d'Geschicht an d'Basics vun der Musek mat Enthusiasmus bäibréngt.



Spéitstens zënter 1999 nämlech huet de Luc Nilles eng zweet Identitéit, déi hien ausserhalb vun der Schoul lieft. Deemools gouf hien als "Olio Galanti" zesumme mam Zilvester Orchester a Lidder wéi "Léonie", "Mamma Danz Mambo", "Ech këssen Iech op d'Hand Madame" a villen aneren, iwwer Nuecht zu Lëtzebuerg bekannt a beléift.

Mat Lackeschong, Smoking a Brillantine an den Hoer verwandelt hie sech haut nach bei verschiddene Geleeënheeten, de Museksproff an en Entertainer an eng Zort Gigolo, deen den nei verfaasste Lëtzebuerger Klassiker a Lidder aus der Fieder vum Jang Linster, mat Hëllef vu senger onverwiesselbarer Stëmm, deen typesche Retro-Touch gëtt.

