"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

D'Sandra Lieners ass eng passionéiert Kënschtlerin, déi an der Ueleg-Molerei doheem ass. Hir Wierker sinn am Moment am Salon du CAL ze gesinn, a vum 22ten November un, stellt si an der Galerie Schlassgoart zu Esch aus. Doriwwer schwätzt si mam Loïc Tanson.

Mat derbäi sinn dann och nach d'Sandy Elsen mat engem ongewéinlechen Tour iwwert d'Schmelz mat de Graffiti Artisten Stick a Spike, an d'Christiane Kremer stellt mat "Nom Iesse gi mer an den Hobbykeller", dem Frank Hoffmann seng nei Inzenéierung am TNL vir.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.

