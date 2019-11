"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

Si kennt all Theaterbühnen am Land an huet och schonn am Ausland inszenéiert. Ëmmer méi dacks bréngt si engleschsproocheg Texter op d'Bühn, wéi elo am Kapuzinertheater mat "Dealing with Clair" Dëst Joer war fir d'Regisseurin e besonnescht Joer op professionellem an op privatem Plang. Doriwwer schwätzt d'Anne Simon beim Jenny Fischbach.

De Joël Seiller stellt "Die Welt der Bilder" vir an d'Sarah Rock huet déi zwee Romaner vun der Margaret Atwood derbäi, een dervun ass als Serie "Handmaid's tale" verfilmt ginn.

De labbere Kulturtalk "No Art on Air" am Café "Gudde Wëllen" an der Stad ëmmer donneschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou een d'Emissioun duerno och am Replay fënnt.

