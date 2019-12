"No ART on AIR" - ëmmer donneschdes no 20 Auer e labberen Talk iwwer kulturell Theme mat interessanten Invitéen.

Op Film Theater oder Musek, d'Fabienne Hollwege hat e ganzt intensiivt Joer. Den Ament ass si am Film "De Buttek" am Kino ze gesinn an nächst Woch am Märchen "Rabonzel" am Groussen Theater. Iwwer all hir Projete schwäzt d'Schauspillerin mam Jenny Fischbach.

De Loïc Tanson stellt d'Serie "The Morning Show" vir an d'Claudia Kollwelter hëlt eis mat an de MUDA fir d'Expo "Le temps coudé".

