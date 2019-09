Rentrée: Deen Dag, wou d’Rentrée am Fondamental ass, ass meeschtens an der Press den Educatiounsminister am Mëttelpunkt, mä dëst Joer war grad de Boris Johnson komm an de Claude Meisch koum ze kuerz. Wéi den Johnson de Premier Bettel op der Pressekonferenz eleng gelooss huet, hat een ee Moment gemengt, eisen Educatiounsminister kéint asprangen…

Keng Léisung a Siicht beim Brexit: De Boris Johnson huet guer näischt Neies presentéiert bei senger Visitt. Den Haaptproblem ass nach ëmmer d’Grenz tëscht Irland an Nordirland. D'Ire si sech der Problematik bewosst. Am Fong kann et bal näischt ginn, wann de Brexit Chefnegociateur Barn-Ir heescht.



Youth for Climate: Et ass haaptsächlech deene Jonken bewosst, datt d'Temperaturerhéigung déi ultimativ Katastroph ass. Et ass deemno wichteg, datt si manifestéieren. Wann d'Manifestanten fir d'Schoul eng Entschëllegung vun den Elteren hunn, da misst dat klappen. Et wier ubruecht, an der Entschëllegung ze schreiwen, si hätte Féiwer, also Problemer mat der Temperaturerhéigung…

D’Uelzecht mat Pollutiounsproblemer: 2 Mol bannent e puer Deeg sinn do vill Fësch gestuerwen. Déi zweete Kéier no bei Léiweng. Et kann ee sech froen, ob mir zu der Problematik alles gewuer ginn. Verschiddener fäerten, datt vun uewen erof «Ligen» verbreet goufen no bei Léi-weng.

Laang Grouss Vakanz: D'Léierpersonal an d'Kanner hunn esou laang fräi, datt si komplett aus dem Rhythmus sinn, a souwisou gëtt bal nëmme nach um Computer getippt. Verschidde Jofferen oder Schoulmeeschtere sti virun der Tafel a froen sech bei der Rentrée, ob si dann elo Riets- oder Lénkshänner sinn.

Flunkernews 26/19 vum Serge Olmo

Den nächste Flunkernewsblock kënnt ganz geschwënn. Vläicht stëmmt dat wéinstens ...