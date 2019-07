All Joers steet hei wärend zwee Méint alles am Zeeche vun der zäitgenëssescher Fotografie.

D‘Rencontres photographiques d‘Arles - dat ass e Fotofestival, deen dës Woch Professioneller aus der ganzer Welt an déi kleng historesch a kulturell Stad Arles ugezunn huet. Vum 1.-6. Juli ass déi offiziell Semaine d‘ouverture, wou de Festival lancéiert an och iwwerall an de Stroossen vun Arles gefeiert gëtt.

Zënter 2017 ass och Lëtzebuerg um renomméierte Festival present. Deemools huet sech d‘Association "Lët‘z Arles" gegrënnt, an der Iddi, Lëtzebuerger Artisten zu Arles ze weisen.

Dëst Joer stellen d‘Claudia Passeri an d‘Krystyna Dul hir Wierker zesummen an der historescher Chapelle de la Charité aus. En Donneschdeg den Owend war den offizielle Vernissage vun den zwou Eenzelausstellungen a vill Leit aus der Lëtzebuerger Kulturzeen hunn de Wee op Arles fonnt, fir mat dobäi ze sinn.

Ma awer och an der 4. Editioun vum VR Festival, dee gläichzäiteg mam Fotofestival leeft, sinn dëst Joer 2 Lëtzebuerger, d’Karolina Markiewicz an de Pascal Piron mat hire Projeten hei vertrueden. Méi Infoen dozou ginn et hei!

D‘Rencontres d‘Arles rassembléiert Professioneller, Hobbyfotografen, Touristen an Fotopassionéierter vun der ganzer Welt, an déi ganz Woch ass déi kleng Stad am Ausnamezoustand.

Doniewent feiert de Festival dëst Joer säi 50. Gebuertsdag, 1969 gouf et d‘Rencontres fir déi éischte Kéier an deemools war den Event nach ganz kleng gehalen an éischter méi improviséiert.

Ma awer och wann ee kee Pass huet, fir d‘Ausstellunge kucken ze goen, kënnt een net laanscht d‘Fotografie. Den Esprit vum Festival mécht sech nämlech iwwerall an de Stroossen bemierkbar. Op de Mauere vun den Haiser, um Buedem, op de Beem, iwwerall hänke Fotoen, déi een eleng duerch d‘Spazeieren an der Stad entdecke kann.

D‘Austellungen am Kader vun de 50. Rencontres photographiques d‘Arles kann een nach bis den 22. September kucke kommen.