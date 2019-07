Mir presentéieren Iech all Woch en neie Musekstudent mat engem akustesche Cover. Musek made in Luxembourg, déi et der Wäert ass gelauschtert ze ginn.

All Freideg stelle mer Iech iwwer den RTL You ee Museker a säi Video mat engem perséinlech gecoverte Lidd vir. Ier och d'Museksstudenten an d'Summer paus ginn, verwinnt eis d'Abby nach mat senger Versioun vum Lidd "Stay" vum Rihanna.

Mat senge 16 jonke Joren.....

D'Rock Universitéit ass eng Museksschoul anescht wéi anerer. Do geet et net drëm d'Musek just einfach nëmmen ze spillen, mä se ze fillen, ze spieren a virun allem ze personaliséieren. All Léierstonn ass op de Besoin vun de Studenten ugepasst an dat weist sech och am Resultat.

D'Klasse si fir all Mënsch accessibel, souwuel fir Amateuren, wéi och Leit, déi méi exerzéiert sinn. D'Léierpersonal besteet aus professionelle Museker, Passionéierter, déi sech als Zil gesat hunn, all Talent ze fërderen.

Songs am Iwwerbléck

Serie Rock University: Deel 1 mam Naomi

Seire Rock University: Deel 2 mam Leticia

Serie Rock University: Deel 3 mam Mahila

Serie Rock University: Deel 4 mam Clarisse

Serie Rock University: Deel 5 mam Estrela