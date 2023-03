E Sonndeg ass nees Oscar-Night. Ma dëst Joer ginn et e puer Neierungen, déi sécher och fir déi eng oder aner Iwwerraschung suerge wäerten.

Déi 95. Editioun vun den Academy Awards ass den 12. Mäerz 2023 um 1 Auer Lokalzäit am Dolby Theatre zu Los Angeles. De Countdown leeft. Verschidde Quartiere vum berüümten Hollywood-Boulevard goufe scho gespaart an de rouden... pardon, de beigen Teppech ass schonn ausgerullt.

Ma erwaart eis bei der Oscar-Night 2023? Hei e klenge Round-up.

D'Gewënner sti fest

D'Wal vun den Oscar-Gewënner ass gelaf an d'Gewënner stinn u sech scho fest. Fir d'Resultat vun der Ofstëmmung gewuer ze ginn, muss ee sech awer nach bis e Sonndeg, respektiv bis d'Nuecht op e Méindeg gedëllegen.

Bis en Dënschdeg Lokalzäit hunn d'Stëmmziedele vun den iwwer 9.500 Oscar-Jugen misse bei der Filmakademie dobanne sinn. Mataarbechter vun der Firma Pricewaterhouse Coopers ziele sämtlech Stëmme fir déi 23 Kategorien elo aus. Bis e Sonndeg hu si Zäit. D'Resultater kommen an déi berüümten zouen Enveloppen, déi réischt an der Oscar-Nuecht opgemaach ginn.

Kee rouden Teppech

Zanter 1961 gëtt et de wuel bekanntste rouden Teppech, an zwar deen, wou d'Hollywood-Stare bei den Oscaren driwwer ginn. Eng éischte Kéier gëtt et elo awer kee rouden, mä e beigen Teppech, oder méi chic ausgedréckt "Schampes-faarweg".

De Moderator an US-Komiker Chris Rock war beim Ausrullen dobäi a sot de beige Teppech géif weisen, datt een zouversiichtlech wier, datt kee Blutt géif fléissen. Zejoert hat de Rock jo eng geklaakt kritt, Blutt war do awer och net gefloss.

Wie sech elo freet, wisou? De Bill Kramer, CEO vun der Osar-Akademie, huet als Erklärung uginn, dass een et wéilt méi elegant gestalten. D'Stars géifen nach méi glamouréis wierken ouni de roude Stoff ënnert sech.

Krisen-Team soll Eclate verhënneren

E Schockmoment wéi d'lescht Joer, wéi den Acteur Will Smith dem Komedien Chris Rock op der Bün eng op de Bak ginn hat, aus Roserei wéinst engem Witz iwwert dem Smith seng Fra, soll et dëst Joer net ginn. D'Organisateuren hunn dofir extra e Krisen-Team zesummegestallt. De Will Smith gouf jo do och fir 10 Joer vun den Oscaren ausgeschloss.

Prominent Hëllef

Wéi all Joer ass et och fir gutt etabléiert Acteuren en Highlight, wa si op der Bün eng vun den Enveloppen opmaachen an e Gewënner annoncéieren dierfen. Prominent Hëllef gëtt et zum Beispill vum Antonio Banderas, Nicole Kidman a Sigourney Weaver, ma och Nimm wéi Glenn Close, Riz Ahmed, Zoe Saldaña, Riz Ahmed, Dwayne Johnson a Michael B. Jordan goufe genannt. Mat dobäi awer och nach d'Ariana DeBose an den Troy Kotsur, déi d'lescht Joer en Oscar krute als beschten Niewenduersteller.

Fir déi drëtte Kéier, no 2017 an 2018, presentéiert den Jimmy Kimmel d'Oscar-Night, fir de musikalesche Programm stinn d'Rihanna an den David Byrne op der Bün.

Exklusiv Kaddoen a Gadgeten

Dacks scho virun der eigentlecher Präisverdeelung dierfe Nominéierter an de Kategorië Schauspill a Regie sech iwwer ganz exklusiv Kaddoe freeën. Dorënner gär mol Bonge fir ästhetesch Agrëff oder héichwäerteg Vakanzen. Wéi ëmmer ginn et och nees ganz héichwäerteg Fleegeproduiten an aner Gadgeten.

Nominéierungen

Beschte Film

Everything Everywhere All at Once

Im Westen nichts Neues

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Die Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Triangle of Sadness

Bescht Regie

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Bescht Schauspillerin

Cate Blanchett (Tár)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Ana de Armas (Blond)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Die Fabelmans)

Beschte Schauspiller

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun

Lëtzebuerger Kuerzfilm nominéiert

Och Lëtzebuerg ass dëst Joer nees zu Hollywood vertrueden mat "La valise rouge". De Film vum Lëtzebuerger Realisateur Cyrus Neshvad ass als beschte Kuerzfilm nominéiert.

D'Lëtzebuerger Koproduktioun "Corsage", an där d'Vicky Krieps jo d'Haaptroll als éisträichesch Keeserin Sissi spillt, ass net vun der Oscar-Akademie zréckbehale ginn.

E Freideg ass de Cyrus Neshvad vu Los Angeles zougeschalt an der Emissioun "Life! Planet People".