Am neie Lidd "Now And Then" sinn den John Lennon, George Harrison, Paul McCartney a Ringo Starr nach eng Kéier zesummen ze héieren.

Iwwer 50 Joer no der Trennung hunn d'Beatles um Donneschdeg hir warscheinlech lescht Single verëffentlecht. Um 15 Auer huet "Now And Then" um Internet Première gefeiert. D'Lidd hat den John Lennon an de spéide 70er Jore geschriwwen an als onkomplett Demo opgeholl. Scho viru 26 Joer wollten d'Beatles et erausbréngen, wat duerch en techneschen Defekt am Lennon senger Opnam awer net méiglech war. Eréischt duerch den technologesche Fortschrëtt a kënschtlecher Intelligenz konnt de Projet fäerdeg gestallt ginn. De Jules Serrig an de Laurent Gillander iwwer de neie Beatels Song