Och hei zu Lëtzebuerg kënnen d'Employéen a villen ënnerschiddleche Branchen hir véierbeeneg Kolleege mat op d'Aarbecht bréngen.

Vue dass et zu Lëtzebuerg keng spezifesch Legislatioun fir d'Konzept vum "Office Dog" gëtt, kann all Patron selwer decidéieren, ob en Hënn um Büro erlaabt oder net. Deemno ginn et och keng offiziell Zuelen, a wéi ville Betriber hei am Land Hënn erlaabt sinn.

D'Virdeeler dovunner, de Leit z'erlaben hiren Hond matzebréngen, wieren der Aarbechtspsychologin Tiffany Chaignon no, net z'ënnerschätzen. Ee Beispill dofir wieren divers Etüden, déi dorop hiweisen, dass d'Presenz vun engem Hond de Kortisol-Level, also e Stresshormon, erofsetzen a gläichzäiteg de Level un "Oxytocin", also engem Hormon, dee fir Relaxatioun a Wuelbefanne suergt, steigert.

Dës Virdeeler géifen awer haaptsächlech dem Hondsbesëtzer zegutt kommen. En Hond um Büro kéint awer och fir Problemer suergen, virun allem, wa Mataarbechter Angscht virum Hond hunn oder allergesch sinn. Trotzdeem schéngt den Trend vum "Office Dog" souwuel zu Lëtzebuerg ewéi och am Ausland ëmmer weider um Klammen ze sinn.

De Lancement vun dësem Reportage war een Opruff op eisem Site, op dee sech Leit mat deenen ënnerschiddlechste Beruffer gemellt hunn. Vun der Affekoten-Etüd iwwer Optiker bis hin zu Assurance-Büro a Kiné war vun allem dobäi. Dräi vun deene Leit hunn eis en Abléck an hiren Alldag mam Hond op der Aarbecht ginn an eis iwwer d'Vir- an Nodeeler weider opgekläert.