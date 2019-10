Fir déi nei Editioun vun "Die Höhle der Löwen" huet sech dës Kéier och eng Lëtzebuerger Koppel gemellt.

Bei der sougenannter Grënnershow op der däitscher Televisiounschaîne Vox stellt fir eng alleréischte Kéier eng Lëtzebuerger Koppel hire Produit vir.

D'Jill Audrit an den Adel Adrovic sinn op berufflechem Niveau éischter net als Team ze bezeechnen, d'Jill schafft fir d'CSV, den Adel huet fir d'LSAP geschafft, ass awer mëttlerweil independant. Am Privatliewen dogéint gesäit et ganz anescht aus, do gëtt zesummen u praktesche Léisunge fir de Stot gesicht.

Scho méi laang hat sech d'Jill Audrit driwwer beschwéiert, dass beim Staubsaugen ëmmer nees elle Schréipsen a souguer Téitschen entstinn, soubal de Staubsauger laanscht d'Miwwelen, Plinthen oder Dierrumme sträift. Um Marché gouf et fir dee Problem nach keng Léisung a selwer Filz op de Staubsauger ze pechen, huet net wierklech gehollef. Eppes Neies huet deemno missen hier.

Zesumme mat hirem Partner, Adel Adrovic, huet d'Jill Audrit hiren eegene Produit entwéckelt: d'ProtectPads. Dës extra Polstere solle bei "Die Höhle der Löwen" den erwënschte Succès bréngen an europawäit verkaf ginn. Vun den Investisseuren erwaarde si sech 85.000 Euro als Startkapital a bidden dofir 15% vun de Firmenundeeler un.

D'Emissioun mat der Lëtzebuerger Politiker-Koppel leeft en Dënschdeg den Owend um 20.15 Auer iwwer den Ecran.

D'Jill Audrit an den Adel Adrovic waren en Dënschdeg de Moien, am Virfeld vun der Sendung, am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg, wou si iwwer hir Experienz op der däitscher Tëlee geschwat hunn.

Jill Audrit an Adel Adrovic am RTL-Studio D'Koppel presentéiert en Dënschdeg den Owend hire Produit an der Vox-Sendung "Die Höhle des Löwen".

Konzept vun der Show

D'Grënnershow gëtt et zanter 2014. Jonk Entrepreneuren a Leit mat enger innovativer neier Geschäftsiddi musse sech de Léiwen, respektiv den Investisseuren, presentéieren a si vun hirer Iddi iwwerzeegen. D'Léiwen decidéieren, ob een oder vläicht e puer vun hinnen wëllen an d'Start-up investéieren.

Investisseuren: