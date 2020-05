Uganks Dezember huet déi ierfgroussherzoglech Koppel annoncéiert, datt si Nowuess erwaarden. D'Kand soll dëse Mount op d'Welt kommen.

Am Oktober 2012 hate sech de Guillaume an d'Stéphanie d'Jo-Wuert ginn. No 7 Joer, op Kleeserchersdag, koum d'Annonce, datt si e Kand erwaarden. D'Freed war an ass grouss, zemools well et all Moment esou wäit kéint sinn.

D'Fro, déi sech natierlech stellt, gëtt et e Jong oder Meedchen? A wéi soll den neien Trounfollger heeschen?

Do sidd Dir gefrot. Maacht mat an eiser Ëmfro.