Nom Succès vun der 1. Show plangt den David Guetta seng Fans eng zweete Kéier zum Danzen ze bréngen, mat enger weiderer Editioun vu senger Charity-Show.

Schonn am Abrëll hat den Dj en Zeeche gesat am Kampf géint de Covid-19 an en Online-Event organiséiert. Wärend 2 Stonnen hat de franséische Dj a Produzent eng Live-Session zum beschte ginn. Den Event gouf op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter an Twitch iwwerdroen a vu Millioune Fans weltwäit verfollegt.

Laang hätt den David Guetta sech preparéiert, elo wier e prett fir eng zweet Editioun an der Nuecht op e Sonndeg um 1 Auer.

"Nodeems et schonn zanter enger Zäit an Aarbecht ass, freeën ech mech onmoosseg, et mat der Welt ze deelen. Meng Gedanke si bei all deenen, déi ënnert der weltwäiter Pandemie ze leiden hunn an ech hoffen, dass dëse Livestream d'Mënschen zesummebréngt an hëlleft, Suen fir déi ze sammelen, déi et néideg hunn".

Sämtlech Recette vun der exzeptioneller Show gi gespent.

© edmidentity.com

Iwwer 25 Millioune Mënschen hate sech d'Charity-Show "United At Home" am Abrëll ugekuckt. 750.000 Dollar koumen zesummen. Dovu sinn 150.000 Dollar u Feeding South Florida gaang, déi duerch dës Zomm iwwer eng Millioun Moolzechte konnt verdeelen. Och Feeding America, Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France an de Covid-19 Solidaritéitsfong vun der Weltgesondheetsorganisatioun goufe finanziell ënnerstëtzt.

Déi zweet Editioun "United At Home" soll awer net méi zu Miami sinn, dës Kéier huet sech den David Guetta fir New York decidéiert. Déi genee Plaz soll geheim bleiwen.

"New York ass eng vu menge Liblingsstied an et ass mir eng Éier, an dëser schwiereger Zäit eppes maachen ze kënnen, fir der Stad ze hëllefen. Mir plangen eppes Extraes, dat ee vun doheem aus ka genéissen. Als Dj sinn d'Spectateuren de wichtegsten Deel vun enger Show an obscho mir net zesummen an engem Club oder Festival feiere kënnen, kënne mer dës Zäit notzen, fir op eng aner Manéier zesummenzekommen an deenen ze hëllefen, déi et am battersten néideg hunn".



Esou vill huet den DJ awer scho verroden, e puer Special Guests sollen och mat vun der Partie sinn.