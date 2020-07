Here is a great and VERY clear example of the solution. We just need you to care. L’exemple est ici. Apply it and change people’s lives. Be our heroes #LoveIsNotTourism @EmmanuelMacron @JeanCASTEX @JY_LeDrian @CLAPOTMireille @YlvaJohansson @GDarmanin @Europarl_EN @franckriester pic.twitter.com/4lWUr7RZ2v