D'RTL-Ekipp duerft am Kader vun der Summer-Emissioun "Vakanz Doheem" den Ierfgroussherzog zu Fëschbech besichen. Mat dobäi seng Fra a säi Fils.

Den Ierfgroussherzog huet eis a sengem Doheem zu Fëschbech empfaangen an eis mat op eng ganz Visite guidée duerch d'Gemeng geholl. An esou een agreabelen Tour bitt sech natierlech och un fir e Spadséiergang mat der Kannerkutsch. An deem Sënn sinn dann och nei Biller vum klenge Lëtzebuerger Prënz entstanen, deen den Tournage friddlech verschlof huet.

Emissioun mam Ierfgroussherzog - Hei kommt Dir op den Dossier Vakanz-Doheem