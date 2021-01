Bekannt ass hie selbstverständlech als Member vum Zauberer-Duo "Siegfried & Roy". Säi Partner ass jo réischt virun 9 Méint gestuerwen.

Wéi et der Bild-Zeitung no heescht, wier beim 81 Joer-ale Siegfried Fischbacher Bauchspeicheldrüse-Kriibs diagnostizéiert ginn. Den Tumeur selwer gouf erausoperéiert, ma de Kriibs hätt schonn am Kierper gestreet, eng Heelungschance ass dohier extrem kleng.

Virun 9 Méint eréischt war jo säi Büne-Partner Roy Horn u Corona gestuerwen. Am Joer 2003 hat den Horn eng Tigerattack iwwerlieft, ma et ass méi roueg ëm déi 2 ginn.