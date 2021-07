De Sträit ëm d'Momperschaft geet an eng nächst Ronn. D'Popsängerin wëll hire Papp duerch eng aner Persoun ersetzen, déi hiert Verméige kontrolléiert.

Wéi op der Internetsäit vum Geriicht zu Los Angeles ze liese steet, huet dem Britney Spears hiren neien Affekot Mathew Rosengart ugefrot, de Wirtschaftsexpert Jason Rubin als Nofollger fir den Jamie Spears anzestellen. Der Kënschtlerin hiert Verméige gëtt op 60 Milliounen Dollar geschat.

Als Argument huet de Rosengart drop verwisen, dass déi 39 Joer al Amerikanerin Mëtt Juli d'Recht krut, hiren eegenen Affekot ze bestëmmen. Wann d'Geriicht der Opfaassung ass, dass d'Britney Spears dofir an der Lag ass, misst si och an der Lag sinn, ze bestëmmen, wien hiert Verméige verwalt, schreift d'New York Times a berifft sech op Aussoe vum Rosengart.

Am September soll elo viru Geriicht eng Entscheedung falen. Déi nächst Auditioun ass fir den 29. September virgesinn.

2008 gouf d'Pop-Queen wéinst psychesche Problemer an eng Klinik agewisen. Doropshin huet hire Papp d'Tutelle iwwerholl. Lescht Joer ass d'Duechter viru Geriicht gezunn, fir dëst réckgängeg ze maachen, ma dës Ufro gouf vun der Riichterin Penny ofgeleent. Dem Jamie Spears sengen Affekoten no wëll hien d'Momperschaft net ofginn, hie bezeechent d'Reprochë vu sengem Meedchen als ongerechtfäerdegt. Op Instagram huet d'Britney Spears kritiséiert, dass si an noer Zukunft net méi live optriede wäert, well hien alles géing bestëmmen, wat si undeet, seet, mécht oder denkt. Si wier "traumatiséiert" an "depriméiert" a wëll dowéinst eng nei Tutelle kréien.