Et ass en éischter aussergewéinlecht Erënnerungsstéck un den Hochzäitsdag vum Prënz Charles an der Prinzessin Diana den 29. Juli 1981.

En Donneschdeg wier de 40. Hochzäitsdag vun der deemoleger royaler Koppel gewiescht. Fans vum brittesche Kinnekshaus kënne sech an deem Kader elo e ganz perséinlecht Undenken ergatteren. E Stéck vun hirem Hochzäitkuch kënnt nämlech ënnert den Hummer. An dobäi handelt et sech ëm a ganzt Besonnescht Stéck Kuch, op deem de kinnekleche Wopen a gëllen a blo Verzierungen ze gesi sinn, schreift d'Daily Mail, där Fotoe vum Dessert virleien.

Engem Bericht no hätt d'Mora Smith, eng Mataarbechterin vum Haff, d'Gebäck direkt no der Hochzäit geschenkt kritt. Dëst soll elo de Besëtzer wiesselen. Eng Zomm vun iwwer 500 Euro gëtt sech bei der Auktioun erwaart. Eng deier Schneekerei? An der Vergaangenheet goufe schonn eng Partie Stécker vun dësem Kuch versteet. Verschiddener goufe fir Zommen am véierstellege Beräich verkaf.