Si ass d'Duechter vum Prënz Nikolaus a vun der Prinzessin Margaretha vu Liechtenstein, der Schwëster vum Grand-Duc Henri.

D'Prinzessin Maria Anunciata huet e Samschden an der historescher Schottenkirche an der Alstad vu Wien dem Här Emanuele Musini d'Jo Wuert ginn, nodeems d'Koppel virun e puer Woche schonns zivil an Italien bestuet gouf.

Nieft den Grand-Duc Henri waren dann och all seng aner Geschwëster present: d'Archiduchesse Marie Astrid an den Archiduc Carl Christian vun Éisträich, de Prënz Jean an d'Comtesse Diane de Nassau, souwéi de Prënz Guillaume an d'Prinzessin Sibilla vu Lëtzebuerg.

Och de Grand-Duc héritier Guillaume an d'Grande-Duchesse héritière Stéphanie, de Prënz Félix an d'Prinzessin Claire, de Prënz Louis a seng fiancée Scarlett-Lauren Sirgue, d'Prinzessin Alexandra an de Prenz Sébastien ware komm, fir hirer Cousine d'Éier ze erweisen.

Kuerzfristeg hu missen de belsche Kinnek Philippe an d'Kinnigin Mathilde ofsoen, well si sech wéinst engem Coronafall a Quarantän hu musse beginn.