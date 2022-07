D'Nopeschlänner bleiwen déi beléiftst Vakanzendestinatioun vun de Lëtzebuerger, sot de Franz Fayot als Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum André Bauler.

Statec Vakanzendestinatiounen / Reportage Roy Grotz

All Véierten, deen zejoert an d'Ausland gefuer ass, sief et privat oder berufflech, ass e Frankräich gereest, hannendrun kommen d'Destinatiounen Däitschland, Belsch, Portugal, Spuenien an Italien. All zéngte sot dem Statec, datt e Vakanz heiheem gemaach huet.

Déi Leit, déi soten, datt se zejoert hei am Land eng Vakanz gemaach hunn, hunn an der Moyenne 4 Nuechten an engem Hotel oder op engem Camping verbruecht.

D'Moyenne vun der Dauer vun der Vakanz läit fir déi verschidden Destinatiounen zesummegekuckt bei knapp 8 Deeg, wou ee sech en Time-Out gëtt. Déi meescht Deeg gi mat 14 an der Moyenne bei Reesen a Portugal verbruecht, déi mannst mat 3 an en hallwen Dag an der Belsch.

Wa Länner an Amerika oder Asien besicht ginn, läit d'Moyenne bei 19 respektiv 15 Deeg, déi een an dëse Vakanze bleift.

D'Geschäftsreese sinn iwwerdeem, wat d'Destinatiounen ugeet, identesch mat de Vakanzen. Also Frankräich, Däitschland, Belsch, Portugal an Italien. Egal wou de Business-Trip hiféiert - d'Moyenne vun dëse berufflechen Deplacementer läit bei 5 Nuechten, déi an Hoteller am Ausland verbruecht ginn.

Enger Statec-Enquête no hunn d'Stéit zejoert ronn 2.200 Euro fir d'Reesen ausginn. 2020 an 2019 louchen dës Rees-Depensë souguer bei 4.400 Euro. Den Impakt vun der Pandemie mat alle Restriktiounen op d'Rees- an Hotelsbranche ass also kloer erauszeliesen, besonnesch d'Geschäftsreese si massiv limitéiert ginn.

Zejoert hunn d'Ausgabe fir d'Reese 4,3% vum Budget vun engem Stot ausgemaach - d'Jore virdrun dat Duebelt.

Zanter 2010 ass de generellen Trend, dass d'Ausgabe fir Reesen éischter an d'Luucht ginn: se louchen

2010 am Duerchschnëtt bei 3.360 Euro pro Stot an 2015 bei iwwert 3.800 Euro.

D'Conclusioun, déi de Wirtschaftsminister Franz Fayot zitt, ass datt d'Vakanzenopenthalter grad ewéi d'Geschäftsreese vun der Covid-19-Kriis schwéier getraff gi sinn. Och wann de Réckgang vun de Reesen an de Wochen nom Ufank vun der Pandemie immens grouss war, ass den Tourismus am Summer 2020 erëm nees ugelaf. Den Hierscht, de Wanter an d'Fréijoer dono si vun de Mesurë, fir d'Pandemie ze bekämpfe weider beaflosst bliwwen. Et kann ee soen, datt d'Hallschent vum Tourismus net geschitt ass. Zanter dem Summer zejoert gëtt awer nees bal sou vill gereest, wéi virun der Pandemie.

All dat äntwert den LSAP-Minister op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler, deen d'Reesgewunnechte vun de Lëtzebuerger hannerfrot hat.