An der 11. Staffel vun der belscher Versioun vun "The Voice" sinn zwee jonk Talenter aus dem Grand-Duché vertrueden.

D'Eugénie Moine ass mam Demi Lovato sengem Lidd "Warrior" ugetrueden. Déi 20 Joer jonk Fra aus der Fiels konnt déi véier Membere vun der Jury vu sech iwwerzeegen an ass an d'Ekipp vum Rapper Hatik gaangen.

An de Blind Auditions ass d'Emma Sorgato dogéint mam Lidd "Back to Black" vum Amy Winehouse an d'Course gaangen. Och bei der 20 Joer jonker Fra aus dem Oste vum Land hu sech déi véier Coachen ëmgedréint. Hire Choix ass op d'US-Amerikanesch Singer-Songwriter Beverly Jo "BJ" Scott gefall.

Wien ass d'Eugénie?

D'Eugénie huet 20 Joer a war nach bis d'lescht Joer Schülerin am Lycée Robert Schuman. No engem Gap-Joer wëll déi jonk talentéiert Sängerin awer dat nächst Semester op d'Uni goe mam Zil, Ekonomie oder Musek ze studéieren. Wat genau et soll ginn, steet nach net ganz fest. Wärend dem "schoulfräie" Joer geet déi jonk Kënschtlerin awer och schaffen, dat, wéi soll et anescht sinn, natierlech als Sängerin. Dat engem Restaurant respektiv Club, wou si mat enger Band reegelméisseg optrëtt.

Bei der Musekskarriär gëtt déi jonk Fra vun hirer Mamm ënnerstëtzt, déi fréier och als Sängerin opgetrueden ass. De perséinleche "klenge Vocalcoach", wéi d'Eugénie ganz léif seet, huet d'Sange mat hirer Duechter trainéiert a geüübt an dem Eugénie d'Techniken an déi wichtegst kleng Tricke bäibruecht. E Liblingslidd,fir ze sangen, huet d'Eugénie Moine net, si séngt u sech alles.

Op Nofro, ob si eis e Lidd kéint sangen, huet sech d'Eugénie fir "Diamonds" vum Rihanna entscheet.

Eugénie Moine bei "The Voice Belgique" Déi jonk Lëtzebuergerin gëtt eis am Interview e klenge Bléck hannert d'Kulissen an eng Preuve vun hirem Talent.

Wien ass d'Emma?

D'Emma huet 20 Joer a lieft am Oste vum Land an der Géigend vun der däitscher Grenz. Zu Wolz mécht si aktuell e Bachelor op der UBI Business Universitéit. Virdru war d'Studentin an der Europa Schoul, wou si zwar Däitsch a Franséisch geléiert huet, mä kee Lëtzebuergesch. Dat steet awer op der To-Do-Lëscht vun der jonker Sängerin, well si hei gebuer ass, fënnt si et och wichteg, datt si d'Sprooch vum Land nach léiert. Bis ewell huet d'Zäit dofir awer gefeelt.

Et ass d'Mamm, déi d'Léift vun der Musek erwächt huet, well si zu all Moment ëmmer Musek lauschtert. Wou d'Emma kleng war, huet d'Mamm ëmmer nees mat hirem jonke Meedche gesongen. A genau déi Passioun ass bei der Sängerin hänke bliwwen, déi hofft, datt d'Musek hir Zukunft ass respektiv si hiert d'Liewen an Zukunft mat der Musek ka verdéngen.

Och d'Emma huet eis e kuerzt Lidd gesongen. Si huet op dee Song zeréckgegraff, mat deem si scho bei de Blind Auditions erfollegräich war: "Back to Black" vum Amy Winehouse.

Emma Sorgato bei "The Voice Belgique" Déi jonk Lëtzebuergerin gëtt eis am Interview e klenge Bléck hannert d'Kulissen an eng Preuve vun hirem Talent.

Wéi geet et weider?

An der nächster ronn vun "The Voice Belgium" trieden déi zwou Lëtzebuerger Vertriederinnen an engem Coach-Internen-Duell un. Et gëtt also mat respektiv géint en anere Member vun der eegener Ekipp gesongen an et ass um Coach ze decidéieren, mat wiem hien oder Si dono weidermaache wëll.