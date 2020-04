D’Kommentare virun allem op de sozialen Netzwierker iwwert déi 12 Flüchtlingskanner sinn ënnerierdesch, egoistesch, rassistesch an oniwwerluecht. Si weisen, datt et esou munchem Erwuessenen u Verstand a Matgefill feelt. Dat mengt d'Nadine Gautier a sengem Tëscheruff.

Ech si mir bewosst, datt déi déi op Facebook kommentéieren, net representativ fir alleguerten d’User sinn. Just eng Minoritéit reegt sech iwwert d’Aktioun vum Ausseminister Jean Asselborn op.

Tëscheruff vum Nadine Gautier

Mee där Minoritéit wéilt ech awer soen: wat Dir do schreift a vun Iech gitt, wéist eppes: Datt dir keng Empathie fir aner Leit hutt. Dir wëllt Gott spillen, an decidéieren, wien ee gutt Liewen duerf hunn a wien net dovunner duerf profitéieren. Ech liesen esou Kommentare wéi : Dat si keng Kanner, mee Männer... mat 11 oder esouguer nach 15 Joer ass ee fir mech nach kee Mann. Firwat si keng Meedercher dobäi, froen anerer. Ma liest den Artikel richteg, soen ech, da géif Dir d’Äntwert fannen. Dir muss et och just nach richteg liesen.

Een anere Commentateur huet sech mat engem Pullover opgehal, deen ee vun de Jonken unhat. Deen hat ee Logo drop, deen anscheinend Gewalt géintiwwer der Police implizéiert. Den anere User huet gemengt, do géif ee jo gesinn, wat dat fir ee wier. Nee gesäit ee net! Wou kënnt Dir einfach esou Konklusiounen zéien. Krut de Jong dee Pullover vläicht? Wou wëllt Dir iwwert den Internet erkennen, ob dat ee gudde Jong ass oder net? Eng aner mengt, déi Kanner géifen net krank an ënnererniert ausgesinn... Do feele mir d’Wierder. Hutt Dir Iech schonn d’Fro gestallt, wat déi Kanner matgemaach hunn? Nee, Dir gesitt just d’Uewerfläch an dat geet Iech duer. No Comment.

Fir déi, déi de Jean Asselborn kritiséieren, hie géif do Leit wärend der Corona-Kris an d’Land bréngen, obwuel Oploe vu „Bleift Doheem“ gëllen. Déi Kanner goufe getest. An nach ... wéi een Ënnerscheed gëtt et tëscht ärem Kand wat eventuell de Virus huet, an engem Flüchtlingskand? Déi Kanner hu Misère erlieft, deen ech kengem wënschen. Wien d’Kanner de Moie gesinn huet, wéi se frou waren unzekommen, no engem Calvaire, dee kee sech ausmole kann... wie kann do nach Haass oder Änleches empfannen? Wéi onzefridden muss ee sinn, fir deen op esou Jonker ze projezéieren...

Déi Kanner hunn Iech a mir näischt gedoen. Wéi kann een hinne wëllen am Wee stoen, fir datt si wéi är Kanner en anstännegt Liewen kréien? Iwwerleet mol.