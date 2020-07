D'Zuele vun der Sonndesfro schwätzen eng kloer Sprooch a maachen d'DP zur incontournabeler Staats-Minister-Partei, déi, wann e Sonndeg Wale wieren, och weiderhin de "Lead" hätt.

Déi Gréng loossen, anescht wéi a Frankräich, Plommen, mä och vun der Oppositioun ass sech net vill z'erwaarden, mengt a sengem Tëscheruff de Roy Grotz.

Den Tëscheruff vum Roy Grotz

Effektiv hat déi éiweg, mëttlerweil orange agefierft Regierungspartei, CSV scho besser Zäiten an et muss Ee bis 1999 zeréckgoen, fir mat 19 Sëtz de selwechte Score ze fannen, deen an der Sonndesfro déi gefrote Leit der gréisster Oppositiounspartei nach zougestinn. 1974 war d'CSV vun 21 op 18 Deputéiert gefall, och deemools war et de Gang an d'Oppositioun, genee do, wou sech d'CSV dann och lo schéngt confortabel anzeriichten. Faute de mieux anscheinend fir d'Wieler, déi d'CSV a Krisenzäiten definitiv net als Alternativ gesinn.

D'Percée vun de Liberalen ass net iwwerraschend, wa vläicht och net an der Héicht vu Plus 3 Sëtz, mä et ass de Scheck vum Vertrauen, deen d'Vollek dem Premier an de Ministere Gramegna, Cahen a Meisch gëtt an dovunner profitéiere Si voll, wat d'Messagen, also méi happy shiny people, wat se d'Leit léiwer héieren.

De grénge moralesche Fanger gemaach ze kréien, respektiv d'Fräiheete limitéiert ze kréien, hat nach ni ee gär, duerfir och de Minus vu bal 2 Prozentpunkten. Beim drëtten Ulaf um Kongress gëllt et ze weisen, wat gréng Politik da soss nach bedeit a wéi eescht een et mat Co2-Steier a Verbuet vum Tanktourissem mengt!

Déi blo Well spullt der Regierung d'Majoritéit op 33 Sëtz erop. Méi komfortabel wéi nëmmen 31 Leit am Cercle setzen ze hunn. D'Piraten verléieren u Glanz a simultan bal 2 Punkten, iwwerdeem d'Leit vläicht a Corona-Zäite méi oppen fir nei, lénk Iddie waren an dëser Partei och e Plus vun 2,3%-Punkten als Bonus ginn hunn.

De groussen Gewënner bei dëser Sonndesfro, d'DP, kann also berouegt op der bloer Well weidersurfen an entspriechend Politik maachen. D'Oppositioun brauch Keen ze fäerten, ausser et kéimen nach zweet Wellen, Stierm an Tsunamien op, dann ass et mat der Rou fir de Kapitän Bettel eriwwer an et wäert schwiereg ginn, d'Ekipp beieneen ze halen. Elo ewell ginn et zolidd Dissonanzen an der Regierung iwwert d'Nees-Aféiere vu méi strengen Anti-Covid-Mesuren, mä bis d'Walen ass et nach e laangen Wee, fir sech ze beweisen an z'emanzipéieren, zemools fir déi Gréng an d'LSAP.