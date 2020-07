Der TNS-Ilres-Sonndesfro no géing d’DP 3 Sëtz an der Chamber bäikréien. D’CSV géing der 2 an déi Gréng 1 verléieren.

Wa muer Wale wieren, géing d’DP 3 Sëtz an der Chamber gewannen par Rapport zum Walresultat vun 2018 a kéim op 15 Sëtz.

Dat geet aus der neier TNS-Ilres-Sonndesfro fir RTL an d’Wort ervir.

Sonndesfro/Reportage François Aulner

Verléierer wieren d’CSV - déi mat Minus 2 nach op 19 Sëtz kéim - an déi Gréng, déi ee Sëtz géinge verléieren fir op 8 ze falen.

Och d’Pirate géingen ee Sëtz verléieren an hätte just nach ee Vertrieder um Krautmaart. D’LSAP hätt weiderhin 10 Sëtz an d’ADR der 4. Eenzegen anere Gewënner, nieft der DP, wieren déi Lénk, déi mat engem Sëtz méi op 3 kéimen.

D‘Zesummesetzung vun der Chamber an der Ëmfro erënnert ganz staark un d‘Zesummesetzung vun 1999 : deemools hat d’CSV och 19 Sëtz an d’DP der 15. D’LSAP hat der par konter 13 an déi Gréng just 5. Just deemools war de Kontext ee ganz aneren: d’Regierungsparteien CSV an LSAP ware bestrooft gi vum Wieler.

Haut ass et de Géigendeel: déi aktuell Stëmmung stäerkt d’Regierung, sou de Luc Biever, Direkter vun TNS Ilres: „Mee d’Kräfteverhältnisser an der Regierung hu sech staark verschoben". Dem Luc Biever no wier elo d’DP "kloer déi stäerkst Partei, de Leader vun där Ekipp".

Déi Gréng géinge dem Sondage no 1 Sëtz verléieren an ëmmer méi Befrote soen, se kéinten "näischt" oder "guer näischt" mat där Partei ufänken. Wéi erkläert ee sech dee Widderstand géint déi Gréng ? Den Direkter vun TNS Ilres freet sech, ob ee ka vu Widderstand schwätzen. Hie mengt awer d'Verloschter déi Gréng kéinten dorobber zeréckzeféieren sinn, datt déi Gréng "vläicht ze séier no vir gaangen si mat hiren Themen". D'Traversini-Affär wier "vergiess", ëmmerhin wier no där Affär eng Ëmfro gemaach ginn, wou déi Gréng eigentlech un Terrain gewonnen haten.

Eng "Momentopnam"

D‘Sëtzverdeelung wier also schonn eng aner wéi no de leschte Walen, obwuel a Prozenter ausgedréckt, d’Ënnerscheeder tëscht Oktober 2018, November 2019 an elo Juni 2020 net ganz grouss sinn.

D’Resultater vun der Ëmfro sinn natierlech mat enger gewësser Virsiicht ze genéissen. Éischtens emol ass do d’Fro vum Panachage. Deem hätt een awer e bësse Rechnung gedroe an et géing een zum Beispill feststellen, datt d’LSAP bësse méi Stëmme kritt. Dat kann dem Luc Biever no "en Effekt si vun enger politescher Positioun oder Persoun, déi si hunn". Alles an allem wier et awer ganz schwiereg ze soen, wéi et bei de Walen tatsächlech ausgeet, well et mussen d’Käpp Mol bekannt sinn.

Da betount den Direkter vun TNS Ilres, datt d’Ëmfro eng "Momentopnam" ass: d’Chamberwale si réischt an 3 Joer an d’Wieler hunn ëmmer méi Tendenz kuerz virun de Walen hire Choix ze mann. De Sondage "seet guer näischt aus, iwwert wéi et 2023 bei de Wale wäert ausgoen“.

Eng weider Fro an der Sonndesfro ass, wéi d’Leit d’Aarbecht vun de Regierungs- respektiv Oppositiounsparteien aschätzen. Op enger Skala vu 5 op Minus 5 kréien d’Regierungsparteien 1,4 Punkten, also 0,1 méi wéi am Oktober d’lescht Joer. D’Oppositioun, déi fält vun 0,2 op 0. Interessant ass, datt déi Gréng vun 0,9 op 0 falen.

PDF: Den Iwwerbléck vun der Sonndesfro

Erklärungen zur Sonndesfro

Eng 1.811 walberechtegt Persoune goufen tëscht dem 8. a 24. Juni via Telefon an online befrot. D’Leit waren an de 4 Bezierker opgedeelt (588 am Süden, 456 am Zentrum, 393 am Norden an 374 am Osten)

Déi anonym Donnéeë goufe vu „Kantar Public Deutschland“ ausgewäert. D’Donnéeën zur Methodologie goufe bei der Alia (alia.lu) hannerluecht.