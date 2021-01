Politesch Schierbelen - dat ass dat wat bleift, nodeem d'Monica Semedo hir DP-Parteikaart ofgëtt an no Sanktioune wéinst Mobbing e Schlussstréch ënnert hir Karriär zitt - op mannst bei der liberaler Staatsminister-Partei. Eng Partie Remarke mussen awer no dëser Demissioun gemaach ginn - e Commentaire vum Roy Grotz.

Politik ass en haart, jo knaschtegt Geschäft - gär gëtt sech als solidarescht Team affichéiert, als Famill, déi am Gudde wéi am Schlechten Ee fir deen Aneren asteet - mee wéi och an de Familljen: wann et ëm Scheedungen oder Ierfschafte geet, da kuckt Jiddwereen zu sengem ze kommen. Sécher net ëmmer, mee dacks.

De Commentaire vum Roy Grotz

D'Fakten an der Causa Semedo si kloer: e Rapport, deen aus Mobbing- an Harcèlement-Reprochen Fakte gemaach huet, eng Sanktioun, déi ausgeschwat gëtt, Excusë vun der concernéierter Persoun, déi vu sech seet, héich Uspréch u sech an Anerer ze stellen, eng Partei, déi den Dossier iwwerstierzt, wollt als ofgeschloss klasséieren, e Staatsminister, dee mat sengen Aussoen a Verweis op d'Statute vu senger Partei u sech der viséierter gewielter EU-Deputéierter op der Place public de Réckhalt entzunn huet an duerno: D'Partei sollt iwwert d'Zukunft vun der Madamm Semedo tranchéieren, mee eng Entrevue an e Video vun der Parteispëtzt méi spéit, dunn en Dënschdeg d'Decisioun vun der EU-Deputéiert, fir aus der Partei auszetrieden. Natierlech matgedeelt op Facebook.

Austrëtt jo, mee d'Mandat zu Bréissel am Plenum wuel behalen, dat well d'Madamm Semedo selwer seet, datt Si sech weider wëll zu 100% fir dei asetzen, déi hir de Réck staipen. Déi Leit sinn deemno net méi an der liberaler Partei ze sichen.

D'Affär Semedo weist der Politik hiert wouert Gesiicht: sou laang Ee Stëmme bréngt, d'Partei populär no bausse verkeeft a keng Faux-pase mécht, huet Een de Réckhalt - wann et dann awer zu Reiwereie kënnt, an an dësem Fall sinn et keng Peanuts, mee Faiten, déi d'Madamm Semedo reprochéiert kritt, déi u sech eng penal Suitte misste kréien - dann ass et Aus mat der Pseudo-Frëndschaft an den Divorce ass consomméiert.

D'Kommunikatioun vun der DP ass feig: u sech mécht de Generalsekretär Lamberty den Dossier zou, d'Parteipresidentin Cahen hëlt guer keng Positioun - an dann - no enger Reunioun "Comité Directeur-Semedo" op emol e klenge Video mat de Protagoniste Lamberty a Cahen, an deem d'Aschalte vum Comité des Sages annoncéiert gëtt.

No den Aussoe vum Staatsminister blouf och keng aner Méiglechkeet, fir de Fall op héchste Partei-Niveau ze hiewen, mee wat op alle Säite bleift, bei der Madamm Semedo, déi en déiwe Knacks an hirer Reputatioun a Baussen-Duerstellung muss zeréckstiechen, a bei hirer Ex-Partei den Nogeschmaach, datt just op ëffentlechen Drock reagéiert gouf... jee, Perdanten op allen Säiten.

De Slogan "Zesumme packe mer dat hei" deen d'Une op der DP-Homepage mécht, gouf och vläicht der Madamm Semedo matgedeelt. Si wëll et sécherlech och packen, mee ouni bloe Support - déi 3 jonk Mobbing-Affer wëllen et och packen an d'Affär sou gutt et geet verschaffen an och d'DP wäert et packen, well dës Nouvellë wäerte vun Aneren iwwertüncht ginn an ausser engem personelle Fait divers bleift nëmmen nach e batteren Nogeschmaach, wéi Kommunikatioun net ze fonctionéieren huet a vu Leit, déi vun der Hybris vu Politik a Pouvoir verblent sinn a menge Si stéinge vermessen iwwert Allem a kéinten alles aussëtzen a Gras driwwer wuesse loossen.

An dësem Fall ass déi Equatioun net opgaangen an d'Partei muss mam klore Reproche liewen, ze spéit an net adequat, transparent an éierlech op d'Sanktioune géint hire fréiere Parteimember reagéiert ze hunn.

Dat hannerléisst Spueren - net nëmmen an der Credibilitéit bei der bloer Wielerschaft, mee bei Jidderengem.

Ech zitéieren ofschléissend d'Partei: "D'DP ass eng Partei, déi Jidderengem eng Chance gëtt a keen einfach fale léisst. D'Madamm Semedo huet dem Dialog an der Partei keng Chance gelooss". Dat ass z'aktéieren - a Riddo zou!