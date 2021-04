D'Ernennung vum Christiane Wickler als Presidentin vun der Cargolux ass net glécklech. Zum Deel ass d'Kritik iwwerdriwwen. Grondsätzlech ass se awer méi ewéi berechtegt, mengt de François Aulner an dësem Tëscheruff.

D'Christiane Wickler huet de Merite, ëffentlech ze soen, wat se denkt, a jo, et ass net richteg, engem de Mond ze verbidden, just well een net mat der anerer Meenung d'accord ass a soulaang d'Aussoen net géint de Code pénal verstoussen. Par konter sinn d'Meenunge vum Chrisitane Wickler – fir et léif auszedrécken – méi ewéi erstaunlech, a passen net bei eng Persoun, déi behaapt, wëllen de Leit d'Angscht ewechzehuelen oder vu sech behaapt gréng ze sinn.

Aus ekologescher Siicht ass et am Fong ze begréissen, wa gréng gehauchte Leit d'Politik gestalten oder eng Cargoairline féieren. Dat ass, wa se d'ekologesch Transitioun acceleréieren, aner Akzenter setzen oder souguer eng klimaschiedlech Industrie lues a lues ofbauen, fir mat Alternativen z'ersetzen. Just hei bleift et kloer bei enger falscher Hoffnung. Déi nei Presidentin vun der Cargolux seet ëffentlech: Alles, wat mir hei hunn, muss geflu ginn, well mer dat net hei hierstellen. Dat confirméiert just, datt déi Gréng den iwwerdriwwene Konsum net a Fro stellen, mä just alles gréng pinselen. Haaptsaach si sinn um Drécker.

Aus demokratescher Siicht dann ass et ze begréissen, wann aner Meenungen däerfen ausgedréckt ginn. Dat mécht d'Christiane Wickler als Presidentin vun Expressis-Verbis. Eng Online-Plattform, op där deels ganz kritesch Artikelen iwwert d'Coronakris gedeelt ginn. Wann een d'Christiane Wickler dorop uschwätzt, seet si, se stellt de Virus net a Fro, mä wéilt just de Leit Angscht ewechhuelen. Ass et legitim, Restriktiounen oder Zuelen oder finanziell Interessie kritesch z'hannerfroen, sou liest een aus den Artikelen op Expressis-Verbis just méi Verwirrung eraus a Froen ewéi wëssenschaftlecher Erkenntnisser. De Site Expressis-Verbis hëlleft an der Krisegestioun net, mä schuet héchstens der schonn dënner Acceptanz fir de kollektiven Effort. Et sief op dëser Plaz och un d'Affer vum Corona an hir Léiwer erënnert oder un d'Personal an de Spideeler oder an den Heemer.

De Minister Bausch seet, hien ass net d'accord mat den Inhalter op Expressis Verbis, mä déi Gréng hunn an enger Rei Debaten an der Chamber schonn hir Bedenken iwwert d'Gestioun vun der Coronakris geäussert, mat zum Deel och legitimmen Argumenter. D'Ernennung vum Christiane Wickler gëtt engem awer d'Gefill, déi Gréng si vläicht nach méi coronaskeptesch ewéi se no bausse wëllen zouginn.

An dann drëtte Punkt: D'Kompetenz. D'Christiane Wickler soll laut François Bausch fir hir extrem grouss Erfarung am Business erausgesicht gi sinn. Wann een awer net emol Äntwerte ka liwweren, mee just Froe stellt, da kann ee sech och d'Fro stellen, ob si déi richteg Persoun ass, fir déi véiert gréisst Cargoairline ze féieren? Lëtzebuerg muss sech endlech méi kloer Reegelen iwwert d'Ernennung vu Persounen op Spëtzeposte ginn. Do falen engem jo nach eng Rei aner Nimm an, gell?