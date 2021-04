De François Bausch verdeedegt d’Nominatioun vum Christiane Wickler als nei Presidentin vun der Cargolux.

Hir kritesch Meenung zur Corona-Kris géing keng Roll spillen.

D'Chrisitane Wickler gouf eestëmmeg vun de Cargolux-Aktionären ugeholl, dorënner d'chinesesch HNCA. Sou verdeedegt de grénge Mobilitéitsminister François Bausch d'Nominatioun vun der fréierer grénger Deputéiert a Geschäftsfra als nei Presidentin vun der Cargoairline. Am RTL-Interview seet de François Bausch d'Christiane Wickler wier genannt ginn, well si eng „dynamesch Geschäftsfra“ wier mat enger „wirtschaftlecher Erfarung, déi extrem grouss ass“.

Datt si och Presidentin vun der Online-Plattform "Expressis Verbis" ass, op där ënnert anerem d'Gestioun vun der Corona-Pandemie, d'Pandemie u sech oder nach d'Berichterstattung hannerfrot ginn, fënnt de François Bausch och net problematesch. Hie wier zwar net d'Accord mam Inhalt vun den Artikelen op där Säit, „mee mir liewen an enger Gesellschaft, wou et d'Meenungsfräiheet gëtt“. Dat hätt och näischt mam Engagement ze dinn, deen d'Christiane Wickler elo bei der Cargolux wäert hunn, sou de François Bausch. Wann ee bei all den ekonomeschen Acteuren d'Meenunge géing asammelen zur Regierungspolitik oder zur Corona-Kris da géing een „ganz ënnerschiddlech Meenungen“ erausfannen.

De François Bausch gesäit och mat der Nominatioun vum Chrisitane Wickler als nei Cargolux-Presidentin och keen, dee „placéiert“ gi wier. Et kéint net sinn, datt fréier Politiker ofgestempelt wieren an ni méi dierften eppes maachen, sou de Minister, deen drop hiweist, datt de Virgänger vum Christiane Wickler, de Paul Helminger och Politiker war. Iert d'Christiane Wickler proposéiert gi war, war iwweregens den CSV-Deputéierte Claude Wiseler am Gespréich fir de Posten, mee well hie säi Mandat net néiergeluecht huet, koum hien net méi a Fro. D'Christiane Wickler huet de Posten och net wéinst de Suen ugeholl, well si ongeféier 40.000 Euro d'Joer fir d'Presidence vum Cargolux-Verwaltungsrot géing kréien.