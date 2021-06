D'Resultater vun der Sonndesfro si sécher en Vue vum Superwaljoer 2023 net iwwerzebewäerten. Duerfir ass de Kontext ze speziell an d'Zäit bis dohinner nach ze laang. A bedéngt duerch de Lëtzebuerger Walsystem kënnen alt och kleng Verschibungen an de Prozenter zu gréisseren Ënnerscheeder an de Sëtz féieren. Ma besonnesch der CSV muss den Trend awer ze denke ginn. En Tëscheruff vum Claude Zeimetz.

Tëscheruff vum Claude Zeimetz

Den eenzeg méigleche Retour vun der CSV zréck un d'Muecht den Ament wier also als ee vun dräi. Wien hätt dat nach viru Kuerzem geduecht? D'Zäiten, an deene sech déi Aner gedréckt hunn, fir ze kucken, wien da lo schlussendlech mat de Chrëschtlechsozialen an d'Regierungsbett kéint klammen, wieren domadder definitiv eriwwer.

Mat grad emol nach 17 Sëtz, wann den nächste Sonndeg Wale wieren, bleift d'CSV bei deem schlechtste Resultat zanter 1974 a kënnt ëmmer méi no un e Score vun enger DP erun, déi ee Sëtz géif gewannen. Idem fir d'Sozialisten. Dës zwou Regierungsparteien profitéiere kloer vun der Omnipresenz vu Xavier Bettel a Paulette Lenert, ouni awer och op enger klorer Trajectoire no uewen ze sinn. Ëmmerhi stoungen déi zwou Parteie bei der Sonndesfro am November nach besser do wéi haut. Op d'Krisegestioun vun der Familljeministesch do mat eragespillt huet, à voir. Op alle Fall konnt d'CSV awer, déi sech virun allem op d'Corinne Cahen ageschoss haten, kee Profit fir sech draus zéien.

Fir déi Gréng bleift et zanter engem Joer bei deem enge Sëtzverloscht. Si kruten hir Themen nëmme schwéier gesat an dierften et och an den nächste Méint net méi einfach kréien.

An de grousse Gewënner vun der Stonn, wéi och schonn am Politbarometer, bleiwen d'Pirate mat hirem Kapitän Sven Clement, deen déi kleng Oppositiounspartei op duebel sou vill Sëtz wéi elo katapultéiert. Woubäi et wuel ze kuerz gegraff ass, fir dat aktuellt Resultat vun de Piraten eleng un der Persoun Clement festzemaachen. Vill méi schéngt och hir pragmatesch Politikapproche, hire Positionnement baussent dem klassesch rechts-lénks-Spektrum an eng Nues fir dat, wat d'Leit beweegt, eng gewëssen Tranche vu Wieler a Wielerinnen unzeschwätzen. Ma déi Beliebegkeet kéint fir d'Partei mëttel- bis laangfristeg awer och zum Problem ginn.

De Kontrast bidden déi Lénk, déi mat hirer klorer Ideologie am Verglach zu 2018 prozentual gesi vun alle Parteien am meeschten zouleeën a mat engem zousätzleche Sëtz honoréiert géife ginn. Ob dat Resultat mat zwee nei Gesiichter um Krautmaart ze halen ass, bleift ofzewaarden. D'Konkurrenz an der Oppositioun schéngt awer op alle Fall ëmmer méi grouss. D'Zersplitterung vun der Parteielandschaft mécht deemno och net virum Grand-Duché Halt. Dobäi léisst dem Ex-CSV-Parteipresident Frank Engel seng Lëscht jo nach op sech waarden. Jee nodeem wien dee fir sech gewanne kann, kéint dat seng fréier Partei wierklech batter ginn.