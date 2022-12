Lo wësse mer also wéi d'Leit op d'Fro geäntwert hunn, wiem si dann e Sonndeg hir Stëmme géife ginn, wa se dann do eng nei Chamber misste bestëmmen. Bal op den Dag genee sinn et lo nach 11 Méint, éier déi Wale sinn. Et ass och nach vill ze fréi, fir iwwer den Ausgang ze spekuléieren an awer ass d'Sonndesfro fir de Roy Grotz kloer an hiren Tendenzen.

Ilres Sonndesfro: LSAP gewënnt däitlech bäi, CSV steiert op historesch schlechte Score zou

Glaskloer souguer, sou datt mer direkt dës Constate kënne festhalen: D'Zäit vun de Koalitiounen zu Zwee ass eriwwer, de kuerzzäitegen Héich vun der adr ass genee sou Vergaangenheet an d'Knouterpartei huet hire Zenit hannert sech.

D'Parteien - och déi an der Regierung - stinn net gëeent do a kämpfe just nach fir sech. All Faarf lieft an hirer Realitéit.

Un de Sozialisten ass et lo ze weisen, wat Si da wierklech drop hunn an datt si net nëmmen duerch hir Leaderen um Liewe gehale ginn. Dëse Walprogramm misst deemno dee ginn, deen am meeschten op d'reell Problemer vun de Leit ageet an och mat innovative Steier-Proposen optrompt. Heirun wäerten déi Rout gemooss ginn.

D'Regierung steet allgemeng gutt do an dëser leschter Sonndesfro vum Joer: Si huet d'successiv Krise relativ gutt gemeeschtert a kritt dee Bonus och vun de Leit, woubäi dat déckst Stéck vum Kuch fir d'Ekipp Lenert/Asselborn ass. Si kéinten am Oktober d'nächst Joer um ieweschten Träppche stoen an hätten de Choix, ob si wierklech wëlle mat DP an deene Grénge weider fueren. D'Frëndschafte sinn net därmoossen déck. D'Gang Xavier, Etienne a Felix ass am Retro-Vestiaire a vun deenen aktuellen Exponenten traut keen deem Aneren.

D'Pirate kënne sech vun hirem Succès mat de 6 Deputéierte villäicht iwwerhaapt näischt kafen, woubäi d'One-Man-Partei alles géif drëms ginn, fir an der nächster Dräier-Ekipp e puer Matcher matzespillen.

Fir d'CSV ass de Constat vun der "Zeitenwende" och tragesch-kloer: D'Vollekspartei huet d'Vollek net méi hannert sech an drift souguer intern auserneen. Ze grouss sinn d'Clivagen tëscht den eenzele Positiounen an Interessen.

Kee fënnt sech an der natierlecher Leader-Roll - schlëmmer: Ee wëll deen Anere verhënneren. Dat mierken d'Leit. Do maachen och schlecht inzenéiert Kussi-Kussi-Nolauschter-Glühwäin-Aktioune keng Differenz.

Soss huet kee Wee laanscht d'CSV gefouert, entretemps féiert all Wee laanscht déi Orange. Et sinn zevill Hënn am Keelespill.