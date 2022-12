Wéineg Changementer bei de Resultater vun der Sonndesfro, déi TNS Ilres am Optrag vun RTL an dem Wort gemaach huet, am Verglach mat der Stëmmung vu Juni.

Interessant gëtt et awer mat Bléck op d‘Parlamentswalen an net emol engem Joer.Wann e Sonndeg géif gewielt ginn, kéim déi aktuell Blo-Rout-Gréng Koalitioun op 33 Sëtz. Dat sinn der zwee méi ewéi no de Walen 2018.

Hei geet et bei d'Sonndesfro am Detail

Sonndesfro/De Reportage vum Pierre Jans

Allerdéngs huet d‘Kräfteverhältnis changéiert. Mat 13 Sëtz hätt d‘LSAP der déi Kéier dräi méi ewéi viru 5 Joer.

D‘DP géif hir 12 Sëtz behalen.

-1 dogéint fir déi Gréng: si hätten nach 8 Sëtz.

D‘Sozialisten – ugedriwwen sécherlech vun der Beléiftheet vun aktueller Vizepremierministesch Paulette Lenert – wären domat stäerkste Partei bannent der aktueller Koalitioun. Si kéinten deemno och méi Uspréch stellen, wann et drëms geet, eng nächst Regierung ze forméieren. Mat 20,7 Prozent hätten déi Rout iwwerdeems dee beschte Score zanter de leschte Walen.

An der Oppositioun ass d‘CSV dee gréisste Verléierer. -6 Sëtz par Rapport zum Walresultat 2018. Dat wären der deemno nach 15: op en Neits en historeschen Déifpunkt.

Am Verglach mat der Sonndesfro am Juni dëst Joer gewënnt d‘CSV a Prozenter zwar 0,3 Punkten bäi. Wéinst der Logik vun de Bezierker am Lëtzebuerger Walsystem kënnt TNS-Ilres an senge Berechnungen awer op e Minus vun engem Sëtz fir déi Chrëschtlech-Sozial.

Nieft der LSAP sinn d‘Pirate grousse Gewënner

Wann e Sonndeg Wale wären, kéinten d'Piraten hir aktuell zwee Sëtz op 6 verdräifachen. Domat wäre si e méigleche Partner a verschiddenen Koalitiounen zu Dräi. Eng Zweeër-Koalitioun wär iwwregens mat dëse Resultater net méiglech.

D‘ADR bleift bei hire véier Sëtz. Déi dräi Sëtz, déi d‘Partei an der turbulenter Pandemie-Zäit am November zejoert kuerzfristeg bäikritt hätt, wären elo nees fort. Prozentual gesinn, wäre si mat 7,7 Prozent vun de Stëmmen ënnert dem Niveau vun 2018. Deemools hate si e Score vun 8,6 Prozent.

Déi Lénk bleiwe konstant bei hiren zwee Sëtz, ob een dat vergläicht mat de Walen 2018, November 2021 oder der Stëmmung am Summer.

Landeswäit a Prozenter gekuckt verléiert déi neiste Partei Fokus nees knapps d‘Hallschent vun hiren 2,9 Prozent am Juni a kéim aktuell just op 1,5 Prozent vun de Stëmmen. Aktuell wäit fort deemno vun engem méigleche Sëtz.

Tëscheruff vum Roy Grotz - Sonndesfro: E Wénk mat der Scheierpaart

Aarbecht vu Regierung an Oppositioun



Bei der Bewäertung vun der Aarbecht vun der Regierung, der Oppositioun an den eenzelen Parteie ginn et an dëser Sonndesfro nëmme minimal Ännerungen. An der Moyenne leeë Regierung an Oppositioun 0.1 Prozentpunkt bäi.

Deemno bleift den Ecart tëscht Regierung an Oppositioun däitlech. Dat heescht, dass de grousse Rendez-Vous vun der Tripartite net dozou gefouert huet, dass d‘Aarbecht vun der Politik anescht bewäert gouf ewéi viru 6 Méint.

Den Detail



Fir d'Sonndesfro – déi en aktuelle Stëmmungsbarometer ass, net eng Walprognos - hunn tëscht dem 14. an 21. November 2022 1.839 walberechtegt Persounen de Froebou via Telefon oder online beäntwert.

Detailer wéi ëmmer och op Alia.lu