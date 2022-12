Ronn 5 Joer nodeems decidéiert gouf, dass Therapië bei liberale Psychotherapeute vun der CNS solle rembourséiert ginn, huet de Sozialminister e Mëttwoch annoncéiert en Tarif dofir festzeleeën. Dat well CNS a Beruffsvertriedung sech net eens gi sinn. Leider wier dat nëmmen ee Beispill dofir, dass déi mental Gesondheet hei am Land ze kuerz kënnt, fënnt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire.

De Commentaire vum Maxime Gillen

Dass déi mental Gesondheet en enormen Impakt op eist Wuelbefannen huet, ass spéitstens no der akuter Corona-Pandemie jidderengem kloer. Dass eng Depressioun oder e Burn-out ee stënterlech a mat enormer Kraaft kann aus dem gewinnte Liewe rappen, ass och gewosst. An awer di mir eis hei am Land immens schwéier an deem Beräich konsequent Hëllef fir jiddereen z'assuréieren.

Dat rezentst Beispill dofir ass d'Gedeessems ronderëm de Remboursement vun der Psychotherapie bei liberalen Therapeuten. Wien elo Schold dorun ass, dass Patiente scho jorelaang dorobber musse waarden, kann a wëll ech op dëser Plaz net beurteelen. Ma dass et iwwerhaapt esou laang KANN daueren, ass dach verréckt! Firwat ass net festgeluecht, wéi laang esou eng Negociatioun dierf daueren? A wéi kënne béid Säiten dëst jorelaangt Gestreits rechtfäerdegen? An där Zäit hätt een esouguer dee schlechtsten Accord, deen direkt ofgeschloss gi wier, schonn zwee Mol kënne reforméieren.

Op der Streck bleiwen dobäi alt erëm d'Patienten. A virun allem Patienten, mat manner finanzielle Moyenen, déi sech hir Hëllef net einfach selwer kënne finanzéieren.

Och schéngt mir d'Argumentatioun absurd, dass en ze vill attraktiven Tarif géif ze vill Therapeuten aus dem Ausland unzéien, an dass dat d'Käschte fir d'CNS duerch de Plaffong géif joen. Ëmmerhi kéime jo just esou vill Therapeuten, wéi och Patienten do sinn, déi mussen traitéiert ginn.

D'Alternativ dozou wier, dass manner Therapeute manner Therapië maachen an deemno och manner Leit gehollef kréichen. Esou, dass alt erëm eng Kéier eng ganz Rei Patienten op der Streck géife bleiwen.

En änleche Problem gëtt et mat de Psychologen. Dës si jo dacks déi éischt Plaz, wou Leit mat mentale Problemer Hëllef sichen. Gläichzäiteg ka sech zu Lëtzebuerg awer jidderee Psycholog nennen, ob en eng entspriechend Formatioun huet oder net. Dës Beruffsbezeechnung ze schütze wier deemno e Minimum u Sécherheet fir de Patient. Dat heescht, hei geet et nach net emol dorëms iergendeppes ze rembourséieren. D'Regierung ass sech allerdéngs net sécher, ob dat effektiv géif Sënn maachen, esou dass och deen Dossier zanter Jore schleeft.

Ech ginn d'Gefill deemno net lass, dass déi mental Gesondheet vun der Populatioun ëmmer nach net eescht genuch geholl gëtt, egal wéi dacks de Géigendeel behaapt gëtt. D'Politik, d'Institutiounen an och déi betraffe Beruffsverbänn mussen hei wierklech nach eng Schëpp bäileeën.