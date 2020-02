D'Upassung vun der Autossteier un déi nei WLTP-Norm kritt wéi et ausgesäit Retard. D'Thema suergt fir Sträit tëscht dem François Bausch a dem Gilles Roth.

Et muss um Text nogebessert ginn an et ass och keng Chamberplenière méi bis den 1. Mäerz. Dat war en Donneschdeg de Moien aus der Reunioun vun den zoustännege Chamberkommissiounen zeréckzebehalen.

"L’entrée en vigueur au 1er mars est irréaliste". Les députés ont pris connaissance du projet de loi concernant la nouvelle norme pour le calcul des émissions de CO2. Le texte sera précisé. Plus d'informations ➡️ https://t.co/IBszb8Sxi7 pic.twitter.com/4TrkIoZW0s — Chambre des Députés (@ChambreLux) February 13, 2020

Dat mannst wat ee ka soen, ass, datt d'Thema Autossteier nawell fir déck Loft an de Chamber-Couloire gesuergt huet.

Retard fir nei WLTP-Norm / Reportage Pit Everling

"Hei ass e weidere Schrëtt, wou d'Autosfuerer zur Mëllechkou vun der grénger Staatskeess ginn", sou seet et den CSV-Deputéierte Gilles Roth.

"Déi gréng Juegd op d'Autofuerer geet weider", dat waren d'Wierder vum ADR-Deputéierte Gast Gibéryen.

De grousse Reproche ass deen, datt fir Neiween, déi no der Adaptatioun wäerten ugemellt ginn, méi Steiere musse bezuelt ginn.

Dat misst net sinn, soen CSV an ADR. Et hätt een d'Berechnungsformelen esou kéinten ofänneren, datt et NET méi deier géing ginn.

Eng Meenung, déi de Mobilitéitsminister Bausch awer net deelt: "Dat änneren ech net, dat wier jo absurd. Et geet net ëm d'Autossteier. Mir hätte gär, datt de Consommateur e spuersamen Auto keeft. Hie gesäit jo da mam neie Wäert, wéi vill Steieren ze bezuele sinn a wéi vill, datt den Auto verbraucht".

De François Bausch verweist op d'europäescht Reglement vun 2017. D'Zil vun der Upassung wier et, de Konsument besser z'informéieren an ze sensibiliséieren.

Effektiv misst awer méi kloer gemaach ginn, datt et sech ëm Neiween handelt, dofir soll nogebessert ginn.

Den annoncéierten Datum vum éischte Mäerz ass awer wuel net ze halen.

"Wann et herno den 1. Abrëll oder 1. Mee gëtt, dann ass dat keen Drama".

Tëschenduerch koum et virun der Press zu bësse Gestreits tëscht dem Mobilitéitsminister Bausch an dem CSV-Deputéierte Gilles Roth. Et goung ëm potentiell Ongereimtheeten am Text, ëm eventuell Vermëschungen an ëm e politesche Stil vun enger gewësser däitscher Partei.