D'Vitess gëtt uniformiséiert op dann 90 km/h. Den Ausbau soll 6 Joer laang daueren. Et kënnt och eng Vëlospist vum Fridhaff bis op Wäiswampech.

D'Regierung investéiert an den nächste Joren ronn eng Milliard Euro an den Norde vum Land.

Fir bal 400 Milliounen gëtt d'N7 tëschent dem Fridhaff a Wäiswampech méi sécher gemaach. Dat ass eppes, wat schonn op d'mannst 25 Joer am Gespréich ass. Net vu Muttwëll, wann een d'Zuel vun den Accidenter kuckt. A manner wéi 10 Joer koumen op där Streck 10 Mënschen ëm d'Liewen, 34 Persoune goufe schwéier blesséiert, 103 liicht.



Et läit elo e konkrete Projet um Dësch an deen hunn d'Deputéiert vun déi Gréng d'Stéphanie Empain an d'Ministere François Bausch a Claude Turmes en Donneschdeg den Owend an enger online Biergerversammlung virgestallt.

Sécherheet op der N7 - Reportage Dany Rasqué

31,5 Kilometer huet d'Streck vun där Rieds geet, an all Dag passéieren eng 20.000 Gefierer do. Si ass den Ament 10,5 Meter breet an dat ass en éischte Punkt, deen ännert. Et komme 4,5 Meter dobäi. Et bleift allerdéngs bei deenen 3 Spueren, mä mat Pannespuer. Scho méi wéi eng Kéier gouf eng véiert Spuer gefuerdert. Fir de Mobilitéitsminister François Bausch ass dat awer net realistesch.



François Bausch: "Wa mer géifen op de Wee goen vun enger 4 Bunn, zum Beispill, da misste mer nach eng Kéier ëm gutt 5 Meter méi breet maachen, par rapport zu deem, wat mer elo wëlle maachen. Dat heescht, da misst déi Strooss vun haut 10,5 Meter op 20 Meter méi breet gemaach ginn. Wa mer géingen eng Autobunn bauen, wiere souguer 33 Meter néideg. Da missten och nach Echangeure gebaut ginn. Dir gesitt schonn d'Envergure, wat dat fir en Agrëff an d'Natur wier. "



En zweete Changement ass d'Vitess, déi uniformiséiert gëtt. Den Ament si jee no Plaz 70 bis 110 Kilometer an der Stonn erlaabt. An Zukunft soll iwwerall 90 gëllen. Et kann een net méi no lénks ofbéien, et ginn 3 nei Kräizunge gebaut, et komme spezifesch Brécken, fir d'Trakteren, datt si méi einfach vun där enger Säit op déi aner kommen. Brécken, déi anengems fir Cyclisten a Foussgänger geduecht sinn. Dat alles soll knapp 247 Millioune kaschten. Do sinn allerdéngs nach net de Contournement dran, deen op Housen kënnt a 4,4 Kilometer laang gëtt. Dat ass e Projet vun 154 Milliounen Euro, deen d'Liewensqualitéit fir d'Leit zu Housen soll verbesseren. Zum Beispill gëtt d'Strooss déi elo duerch d'Uertschaft, geet gëtt verkéiersberouegt.

François Bausch: "Do kommen Inselen, fir datt d'Autoe méi lues fueren, d'Vitess gëtt op 30 erofgesat, et kënnt Begréngung dran, et kënnt eng Vëlosinfrastruktur dohin, an d'Breet vun der Strooss gëtt reduzéiert, alles zu Gonschte vum Foussgänger a vum Vëlosfuerer."



Hengescht kritt och e Contournement, do gëtt allerdéngs nach um Avant Projet sommaire geschafft.

De Landesplanungsminister Claude Turmes huet un all déi aner Investissementer am Norden erënnert. Kuerz opgezielt sinn dat déi nei Akerbauschoul, d'Gare zu Ettelbréck, de Projet Wunne mat der Wolz an den Nordstadlycée zu Ierpeldeng.

Alles Projeten, déi an den Aen vun der Deputéiert Stéphanie Empain weisen, datt et net stëmmt, datt den Norden ëmmer vergiess gëtt.

Stéphanie Empain: "D'Zäiten ännere sech. Des Regierung huet sech zum Zil gesat an den Norden z'investéieren. Ofgesi vun deene ronn 400 Milliounen Euro, déi des zwee Projete kaschten, komme mer op e Gesamtchiffer vun enger Milliard Euro fir Infrastrukturen am Norden. Ech mengen, datt dat och e Beweis dofir ass, wéi wichteg d'Regioun Norden ass, an datt een de Besoine vun de Leit gerecht gëtt."



Wat den Zäitplang fir d'N7 ugeet, rechent de François Bausch mat 6 Joer. D'Aarbechten dierften dat nächst Joer ufänken, de Projet muss jo nach an der Chamber gestëmmt ginn. E gëtt an dräi Sektiounen ënnerdeelt, déi éischt ass déi tëschent dem Fridhaff an der Houschterdéckt, dann déi tëschent Housen a Maarnech an um Enn déi tëschent Hengescht an Wäiswampech.



Dann nach eppes fir d'Frënn op zwee Rieder. Parallel zu der N7 gëtt eng Vëlospist gebaut, sou datt een dann och mam Vëlo vum Fridhaff bis op Wäiswampech ka fueren.

D'Automobilisten dierft et nach eventuell intresséieren, datt och wann de Projet fäerdeg ass, kee weidere Radar op d'Streck kënnt. Op alle Fall sot de François Bausch, datt den Ament kee virgesinn ass.