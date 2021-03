Anescht wéi de Ministère de 26. Februar gesot huet, si rout Blénk-Luuchte weider erlaabt, ma déi permanent Beliichtung hannen a vir muss montéiert sinn.

Wéi et och am Code de la route virgeschriwwen ass, mussen Elektrovëloen an aner kleng elektronesch Gefierer eng wäiss permanent Beliichtung vir an eng rout permanent Luucht hanne montéiert hunn.

Weider präziséiert de Mobilitéitsministère, dass, anescht wéi op der Pressekonferenz de 26. Februar gesot gouf, déi rout Blénk-Luuchte (Feu lumineux rouge clignotant) weider erlaabt sinn an zousätzlech zu de virgeschriwwene Luuchte kënnen um Kierper, dem Gefier oder dem Casque montéiert ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes vum Ministère