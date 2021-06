Vum 7. bis den 13. Juni mécht d'Police verstäerkt Kontrollen, wou si méiglech Oflenkunge wärend dem Fueren an de Fokus gesat hunn.

Well Oflenkunge wärend dem Fueren eng vun den Haaptursaache fir Accidenter sinn, wëll ee bei der Police déi nächste Woch de Fokus vun de Kotrollen dorobber leeën. Haaptinstrument fir d'Oflenkung ass den Handy an eng Persoun, déi wärend dem Fuere mam Handy am Grapp erwëscht gëtt, muss mat 145 Euro an 2 Punkte Strof rechnen.

Nieft dem Handy lenken awer och ëmmer nees d'Ufänke vun enger Zigarett, d'Manipuléiere vum Bordcomputer oder d'Astelle vum Navi de Chauffer of.

Ma net nëmmen d'Automobilisten, och Motocyclisten, Cyclisten a Foussgänger kënnen am Stroosseverkéier ofgelenkt ginn.

Bei dëse Kontrolle léisst een dann och eng Pabeierskontroll mat afléissen.

D'Schreiwes vun der Police

Campagne de sécurité routière axée sur la distraction au volant 2021



Du 7 juin 2021 au 13 juin 2021, la Police effectuera des contrôles axés spécifiquement sur la distraction au volant dans une optique de sensibilisation et de réduction des accidents de la route.



La distraction au volant



La distraction au volant est une des causes primaires des accidents de la circulation. L'envoi de messages, mais également l'utilisation d'applications ou des médias sociaux sollicitent considérablement les capacités d'attention du conducteur. En effet, le smartphone détourne l'attention du conducteur au niveau visuel, auditif, physique et cognitif.



C'est la raison pour laquelle l'emploi du téléphone cellulaire par le conducteur d'un véhicule en mouvement est réglé par l'article 170bis du Code de la route. Les usagers de la route qui ne se conforment pas à ces dispositions risquent des avertissements taxés de 145 € et la perte de 2 points. Ainsi, en 2020, quelque 2950 avertissements taxés ont été dressés suite à l'utilisation de téléphones mobiles ou d'autres appareils en conduisant.



Cependant, non seulement l'usage du téléphone mobile mais aussi l'allumage de cigarettes, la manipulation des instruments de bord ou du système de navigation et même des conversations à l'aide d'un kit mains libres sont des sources de distraction. Dans ce contexte, nous proposons toute une panoplie d'informations et de conseils de sécurité sur notre site web.



Par ailleurs, la distraction n'affecte pas uniquement les automobilistes. De même, d'autres usagers de la route, tels des motocyclistes, cyclistes ou piétons peuvent être concernés.



Ces prochains jours, des conseils et des informations pratiques sur la distraction au volant seront diffusés sur les réseaux sociaux de la Police.



Documents de bord



Lors des contrôles routiers, les papiers de bord seront également vérifiés. Pour rappel, les conducteurs doivent disposer et pouvoir présenter les documents suivants :

Permis de conduire ou certificat d'apprentissage

Carnet de stage (le cas échéant)

Certificat d'assurance du véhicule

Certificat d'immatriculation

Dernier certificat de contrôle technique (le cas échéant)

Vignette fiscale

Certificat de conformité/copie certifiée conforme par la SNCA (pour tous les véhicules immatriculés à partir du 1er février 2016)

À l'exception du certificat de conformité, tous les documents doivent être présentés dans leur version originale.



Invitation à la presse



Dans le cadre de cette campagne de sécurité routière, un contrôle spécifique auquel les membres de la presse pourront participer sera organisé la semaine prochaine. Les membres de la presse souhaitant couvrir celui-ci sont priés de s'inscrire jusqu'au lundi, 7 juin 2021 à 17.00 heures au plus tard à l'adresse suivante: presse@police.etat.lu.



Le lieu et l'heure exacts seront confirmés par la suite.