No der Reform vum Adapto-Service gëtt méi Flexibilitéit a Versteesdemech gefuerdert.

D'Krittären, fir vum Adapto-Service transportéiert dierfen ze ginn, si méi streng ginn. D'Reform, déi virun annerhallwem Joer entaméiert ginn ass, bréngt awer wuel Kollateralschied mat sech. Den onofhängege Gewerkschaftsbond schwätzt vun handicapéierte Persounen, déi hir Adapto-Kaart net verlängert kruten, obwuel se nach ëmmer op de Service ugewise wären.

Kritik um Adapto / Reportage Pierre Jans

Honnerten Dossiere sinn et net, gëtt de Joël Delvaux vum OGBL zou. Hie schafft am Departement fir Salariéë mat enger Behënnerung. Eng Hand voll Memberen hu sech bei him gemellt, well si net méi vun den Adapto-Bussen dierfe matgeholl ginn.

"Op der Säit vum Ministère heescht et, dass déi Leit jo am Stand wären, den ëffentlechen Transport ze benotzen. Deementspriechend wär dat net néideg, dass se den Adapto kréien. Wann een d'Gesondheet vun de Leit awer kuckt, stellt ee fest, dass dës Ausso net der Realitéit entsprécht", sou de Joël Delvaux.

De Gewerkschaftler nennt d'Beispill vun engem Mann, deen trotz sengem Handicap eng Plaz um soi-disant "normalen" Aarbechtsmaart krut. Ebe grad, well hien de Wee all moies op d'Schaff mat Hëllef vum Adapto-Service meeschtere konnt.

"Elo ass dann déi Reform komm. De Mann ass an eng medezinesch Kontroll convoquéiert ginn. U senger Situatioun huet sech näischt geännert. Verbessert huet et sech net an de leschte 15 Joer. Ganz am Géigendeel. Trotzdeem ass elo d'Decisioun gefall, dass en dëse Service net méi däerf benotzen."

Eng speziell Kommissioun, déi der Grenzfäll kéint nei evaluéieren, fuerdert den OGBL scho méi laang.

Bis dohi bleift de concernéierte Leit näischt anescht ewéi de Wee op d'Verwaltungsgeriicht, fir do de Refus unzefechten.

Déi Lénk haten e Communiqué gemaach, an och dem OGBL feelt et bei den Administratiounen u Fangerspëtzegefill. De Joël Delvaux begréisst zwar prinzipiell eng Reform. Säi Wonsch ass et och, dass spezifesch Servicer ewéi den Adapto an Zukunft net méi gebraucht ginn, well den ëffentlechen Transport fir jiddereen accessibel ass. Mä hei géing de Mobilitéitsministere sech et ze einfach maachen.

"An deem een einfach seet: 'mir hunn esouvill investéiert, et sinn elo souvill Bussen, déi erofgelooss kënne ginn, et sinn esouvill Quaien accessibel gemaach ginn, deementspriechend fänke mir elo un, d'Krittäre fir den Adapto-Service ze verschäerfen.' D'Administratioune maachen hir Evaluatioun net richteg. Si baséiere sech just drop, ob eng Persoun autonom an de Bus eran- a erausklamme kann. Dat geet awer domadder net duer", sou nach de Joël Delvaux.

Och de Wee bis bei d'Bushaltestell wär fir verschidde Mënschen eng grouss Hürd. Wéinst all deenen Nuancë missten d'Verwaltungen do méi flexibel sinn, seet de Joël Delvaux vum OGBL. Hie fuerdert, dass d'Gewerkschafte mat an d'Boot geholl ginn, fir un esou Reformen ze schaffen.