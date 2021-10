De fënneften Deel vun der Tramsstreck gëtt vum nächste Méindeg un preparéiert. Et ass déi 4 Kilometer laang Streck tëscht dem Kierchbierg an dem Findel.

Duerfir mussen och déi nächst 3 Méint eng ganz Partie Beem laanscht d'Tréierer Autobunn gehaen ginn. D'Kompensatiounsmesurë sinn an de Gemengen Nidderaanwen, Jonglënster an Luerenzweiler, wou op bal néng Hektar Eechen an Hecke geplanzt ginn.

Fir déi véier Kilometer laang nei Tramsstreck bis op de Findel muss och hannert dem neien Tramsschapp eng komplett nei Bréck iwwert d'Tréierer Autobunn gebaut ginn. An 3 Joer eréischt soll den Tram da kënne bis op de Findel fueren.