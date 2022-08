Et ass net kloer, ob et en ongeplangten Tëschefall ass, oder ob de Virfall eppes mat de Chantiers-Aarbechten ze dinn huet.

Nodeems um Internet d'Fotoe vun engem agestierzten Tunnel d'Ronn gemaach hunn, confirméiert d'CFL op RTL-Nofro hin, datt et sech dobäi ëm den Zuch-Tunnel tëscht Kautebaach a Wëlwerwolz handelt. Dësen ass zum Deel an de Koup gefall. Weider Detailer sollen am Laf vum Mëtteg nogereecht ginn.

D'Linn 10 fir vun Ettelbréck op Gouvy ass den Ament wéinst Chantiers-Aarbechte gespaart. Och un den Tunnellen op der Streck sollt de Summer iwwer geschafft ginn, wéi d'CFL Enn Juni an engem Communiqué matgedeelt hat. Op deem Deel vun der Linn waren also e Sonndeg keng Zich ënnerwee.

Weider Detailer feele fir den Ament nach. Dësen Artikel gëtt aktualiséiert, esoubal méi gewosst ass.