Elo wësse mer et also: de Resultater vun der Sonndesfro no, kéint d'Dräier-Koalitioun no de Walen am Oktober eng drëtte Kéier um Pouvoir sinn a weider eng blo-rout-gréng Politik maachen. Ma et sinn nach fënnef Woche bis dohinner - an do kann nach sou munches geschéien, mengt e Méindeg den Owend de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

An et wäert och nach bougéieren!

Tëscheruff vum Roy Grotz

Dräi Léieren aus de Resultater vun der Sonndesfro:

D'Majoritéitsparteie si wäit dervun ewech, fir ofgestrooft ze ginn a kréie vu ville Leit gesot, datt se duerchaus eng gutt Aarbecht maachen - a solle weiderschaffen.

D'CSV ass net of ze schreiwen an de Choix op de Luc Frieden als Zuchpäerd ze setzen, ass sécher net dee schlechtste gewiescht.

Déi Parteien, déi aktuell e klenge Stëmmen-Hype erliewen, musse sech waarm undoe fir dat Resultat och iwwert d'Arrivée den 8. Oktober eraus ze retten - ech schwätzen natierlech vun der LSAP, déi mat den 13 Sëtz, déi de Roude virausgesot ginn, op de Score vun de leschte Walen tëscht 1999 an 2013 wieren. Manner wéi 10 Sëtz wier d'Enn vun der LSAP an enger Regierung.

D'Premier-Partei huet de Bonus vum Staatsminister iwwer de Summer nach net konnten ausspillen, mee wäert voll a ganz op de Charisma vum populäre Xavier Bettel setzen. Hei sinn d'Fotoen an d'Selfien op de soziale Reseauen ze zielen, déi zesumme mat him nach wäerte gemaach ginn - all Illustratioun wäert sech a Stëmmen erëm fannen. Am Zentrum an am Süde wäerten déi Blo nach jett Stëmmen huelen, sou dass d'Zuel vun 11 Mandatairë villäicht aktuell richteg ass, mee sécher net dat finaalt Resultat ass. Dee Schluet geet bei d'Gromperen.

Bei de Gréngen ass all Prognostik gewot a kriddeleg - d'Leit kreditéieren d'Partei mam populäre François Bausch, dee kee Minister méi wëll ginn, mat nëmmen nach 7 Sëtz - souvill wéi 2004 an 2009 - hei mussen déi meescht Efforte gemaach ginn, fir de Leit d'Wichtegkeet vun enger koherenter grénger Klima- an Ëmweltpolitik méi no ze bréngen. Gréng handele maachen d'Leit, mee déi Gréng wielen ass eng aner Saach.

En anere Constat ass natierlech d'Popularitéit vun de Piraten, déi vun 2 op 5 Deputéierter géife katapultéiert ginn - hei ass ganz genee ze kucken, wat am mofe Walprogramm versprach gëtt a wéi do de politesche Kompass ausschléit.

F'ADR géif ouni Roy Reding mat 3 Sëtz am Oktober do stoen, iwwerdeem all nei Nischeparteie weider keng Roll am Sondage spillen. Ma och do wäert d'Campagne sécher weisen, wat hanner Liberté-Fräiheet a Fokus stécht.

Interessante Fait och, datt 34 Prozent vun de gefrote Leit de Xavier Bettel als Premier wëllen halen. 21 Prozent nennen de Luc Frieden, dee lo laang Zäit vun der nationaler Politbün verschwonne war, an 20 Prozent d'Paulette Lenert. Déi Kapp-u-Kapp-Course hätt sech sou serréiert wuel Keen erwaart, a sech d'LSAP sécher och net gewënscht. Ma lo ass Campagne - a jiddwer Politiker rappt sech wibbeleg eenzock um Bidon.