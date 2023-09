Mat hirem "Silence radio" an der Affär Luís Rubiales weisen déi europäesch Futtball-Offiziell, an der Haaptsaach Männer, datt si weder Courage, nach Respekt viru Fraen hunn, weder um, nach baussent dem Terrain. Dat argumentéiert d'Michèle Sinner a sengem Commentaire.

Commentaire Rubiales / Reportage Michèle Sinner

Dréine mer d'Geschlechterrollen emol ëm an huelen un, virun zwou Woche wier d'Männerfinall gewiescht. Lo stellt Iech vir, eng spuenesch Representante vum Futtballverband hätt aus Euphorie iwwer d'Victoire vun hirer Männerekipp, demonstrativ hir Brëscht an de Grapp geholl, wier dono engem Spiller mat de Been auserneen op den Aarm gesprongen an hätt em e Kuss opgezwongen? Onméiglech, den Zenario ass ze absurd.

Obwuel et fir d'Frae-WM däitlech manner ëffentlech Iwwerdrounge gouf, wéi fir Männer-Tournoien, hu Millioune Leit live gesinn, wéi de Rubiales genee dat gemaach huet: Sech als éischt kräfteg an de Schrëtt gegraff an duerno der Spillerin Jenni Hermoso op den Aarm gesprongen a se zu engem Kuss forcéiert. Live op der Tëlee konnt jidderee gesinn, datt am Joer 2023 eng Fra, déi alles erreecht huet, sech am Moment vun hirer Victoire vun engem Mann wéi en Objet muss behandele loossen, dee fir säi Pleséier do ass.

Tjo, wat soll een als Mann och maachen - dem Rubiales seng Freed iwwert de Fraen hire Succès war leider ze grouss, fir de Fraen hir eege Freed iwwert hire Succès ze respektéieren.

Datt de Rubiales der Spillerin hire grousse Moment verduerwen huet, ass am Fong scho schlëmm genuch. Mä dat wat duerno koum, geet wierklech op keng Kouhaut. Wéi spuenesch Medie schreiwen, ass d'Hermoso ënner Drock gesat ginn, den Incident ze relativéieren, fir ze soen, si hätt deem Kuss zougestëmmt. Déi spuenesch Futtballfederatioun niéiert dat zwar, mä si huet an der Spillerin hirem Numm e Statement an deem Sënn erausginn, obwuel si selwer kloer gesot huet, si wier net mam Kuss d'accord gewiescht.

Si gouf beschëllegt ze léien. Vun der Federatioun, déi hirer eegener Weltmeeschterin mat juristesche Konsequenze gedreet huet a vum President selwer, deen op enger Pressekonferenz eng ganz Fabel gezielt huet, datt si him um Podium, d'Weltmeeschter-Medail knapps ëm den Hals, gesot hätt, hien, jo hien, net si, wier "e Crack" an dem Kuss zougestëmmt hätt. Duerno huet e véier mol gefaucht, hie géing net demissionéieren a vu falschem Feminismus an Hexejuegd schwadronéiert. De Weltverband Fifa huet de Luís Rubiales zwar provisoresch fir dräi Méint vun all senge Futtballämter suspendéiert, wärend eng Enquête leeft. D'spuenesch Regierung versicht och, hie vu sengem Posten ze hiewen. D'Spillerinne streiken. Hiren Trainerstaff huet bal integral aus Protest géint de President demissionéiert. Souguer déi provisoresch Federatiounsspëtzt wëll elo, datt hien demissionéiert. Mä de Luís Rubiales, deen och Vizepresident vun der europäescher Federatioun UEFA ass, pecht u sengem Stull.

Et ass kloer: Ouni groussen Drock vu bausse wäert en net goen. An dofir ass et komplett onverständlech, datt de President vun der UEFA zwou Wochen an Journalistefroe gebraucht huet, fir sech iwwerhaapt zum Fall Rubiales ze äusseren a keng eege Moossname wëll huelen. Aner europäesch Federatioune sinn och roueg. Domat, andeems si sech hanner Prozeduren an der FIFA verstoppen, maache si sech zu Komplizen a signaliséieren, datt si nees mat him zesummeschaffen, wann en ieren no der provisorescher Suspendéierung erëmkënnt.

De Message, dee si domat un hir Fraenekippen, jo u Fraen iwwerhaapt ginn, ass, datt Iwwergrëffer wéi dem Rubiales säin, fir si kee Probleem sinn. Sinon, géif et héich Zäit, datt si de Mond opdoen, datt d'Männer am Futtball, Spiller wéi Fonctionnairen dem Rubiales geschlossen d'rout Kaart weisen. Et freet ee sech, wourop se bei deem eendeitege Videobeweis waarden.