Am Gespréich mam Marie Gales mécht d'Michèle Sinner e klenge Réckbléck iwwert déi zweet Woch Walcampagne op den Antenne vun RTL.

Dës Woch goung et haaptsächlech ëm d'Gesondheet an d'Gesondheetspolitik. D'Michèle Sinner mécht sech an deem Kontext Suergen, datt verschidde Kandidaten u selektiver Amnesie leiden.