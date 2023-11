Zanter dem 7. Oktober, den Dag, wéi déi radikalislamesch Palestinenserorganisatioun Hamas Israel attackéiert huet an Israel doropshin eng Géigenoffensiv lancéiert huet, ass den Antisemitismus weltwäit dramatesch an d‘Luucht gaangen. Ugangs hu sech nach vill Leit solidaresch mat Israel gewisen, ma mëttlerweil vermësst d‘Annick Goerens a sengem Commentaire den "Aufschrei" - wéi déi Däitsch géinge soen, d‘Indignatioun géint de blannen Haass géintiwwer Judden.

Den 9. November 1938 hunn an Däitschland Synagoge gebrannt. 85 Joer no der Reichspogromnacht ginn et haut net just an Däitschland an a Frankräich, mä queesch duerch d'Welt an OCH hei zu Lëtzebuerg méi antisemittesch Incidenten wéi an deenen 9 Méint virdrunner. De Gros dovunner si Beleidegungen op de soziale Medien, mä et goufen och scho konkret Menacen, déi zu Plainte bei der Police gefouert hunn. Organisatiounen, déi sech fir d'Rechter vu Judden asetzen, krute ganz konkret Menacen am Genre "mir wëssen, wou dir wunnt", ma et goufen och Objeten op Hausdiere vu jiddesche Familljen gepecht an och zum Boykott opgeruff vu Butteker, déi Judde gehéieren.

Commentaire vum Annick Goerens

Den Haass op dës Relioun ass net nei. An zitt sech iwwer Joerhonnerte queesch duerch d'Weltgeschicht an en ass matzen an eiser Gesellschaft. An d'Judden déngen och ëmmer nees als Feindbild, als Sënnebock fir alles wat schif leeft. Wat mech awer aktuell immens rosen an och traureg mécht ass, dass ech (bal) keng Empathie an der Ëffentlechkeet gesinn. Keng Roserei. Keen Aufschrei. Keen Indignez-Vous! Wou sinn dann all déi Leit déi gesot hunn "Nie méi?" Ni méi dat, wat mir am Zweete Weltkrich erlieft hunn.

Wuel gemierkt: De Leed an de Misär ass op béide Säiten – souwuel bei de Palestinenser wéi bei den Israeelien! Déi Gewalt, mat där d'Hamas onschëlleg Leit an Israel attackéiert huet, muss schaarf verurteelt ginn. An dat nämmlecht gëllt fir déi israeelesch Arméi, déi aktuell d'Gazasträif ouni Paus bombardéiert an dausenden zivil Affer a Kaf hëlt. Och dat ass brutal Gewalt – genee wéi déi fuerchtbar Ënnerdréckung vun der palestinensescher Bevëlkerung.

Et gëtt awer een Ënnerscheed tëscht der israeelescher Arméi (respektiv der israeelescher Regierung) a Judden.

D'Hamas hutt mat hirer grujeleger Attack net Israel attackéiert, mä Judden. Si hunn net déi israeelesch Arméi attackéiert oder mat Steng op Israeelesch Ambassade geworf oder demonstréiert. Si hunn onschëlleg jonk Leit op engem Museksfestival ëmbruecht a Familljen doheem carrement massakréiert. D'Hamas huet den 12. Oktober explizitt weltwäit zur Gewalt géint Judden opgeruff an net géint déi israeelesch Arméi. Verstitt mech net falsch, och dat wier en No-Go. Mä si hunn explizitt zu Gewalt opgeruff géint Judden. Géint eng Relioun. Hei gi Millioune Leit weltwäit, déi formell näischt mat der israeelescher Politik an näischt mat der Occupatioun vu palestinensesche Gebidder am Entferntesten ze dinn hunn, attackéiert, menacéiert a beleidegt. An an der Ëffentlechkeet héiert een doriwwer erstaunlech wéineg.

Dat jiddescht Liewen ass a Gefor. Judde fille sech haut an Europa net méi sécher. A mat dem Manktem un Empathie den ech erliewen, froen ech mech, hu mer wierklech näischt aus der Geschicht geléiert? Mir weise Solidaritéit a sou ville Krisen zu sou ville Sujeten. An hei kritt een als Äntwert meeschtens "jo...mä". "Jo… mä 't ass awer komplizéiert...an dem Konflikt ass souvill geschitt". A mengen An ass dës Fro net komplizéiert.

Nee zum Haass géint Judden. Nee zum Antisemitismus.Nee zur Indifferenz. Ni méi.