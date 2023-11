Sécherheet, besser nach d'Sécherheetsgefill, war e grousst Thema dëst Joer, bei der CSV an der DP. Do wonnert et net, dass d‘Justizkapitel vu Schwaarz-Blo op Duerchgräifen ofziilt: Et wëllt een d‘Police verstäerken, eng Gemengepolice aféieren, an duerch déi sougenannte Comparutation immédiate a verschiddene Fäll méi séier Urteeler erméiglechen. D‘Anne Wolff freet sech allerdéngs, wéi dat soll goen, an ob Lëtzebuerg net léiwer nach méi Energie an de Kampf géint d‘Finanzkriminalitéit stieche sollt.

Et klengt jo mol gutt: Mat der Comparution immédiate wëllt ee sech un den Nopeschlänner inspiréieren. A Frankräich kënnen déi Verdächteg bei engem sougenannten Delit mat enger méiglecher Prisongsstrof tëscht 6 Méint an 10 Joer mat hirem Accord bannent e puer Deeg no der Verhaftung dem Riichter presentéiert ginn, deen dann och direkt iwwert hir Strof decidéiert. A verschiddene Fäll kéint dat sécher och hei zu Lëtzebuerg d’Geriichter entlaaschten.

Commentaire vum Anne Wolff

Allerdéngs gëtt et a Frankräich vill Kritik un där Prozedur. Zwar géif se d‘Verhandele vun evidenten Delikter acceleréieren, ma dat géing op Käschte vun de Rechter vum Ugekloten.

D‘Strofe sinn do méi streng, an den Affekot huet emol grad eng Dräivéierelsstonn, fir sech an den Dossier anzeschaffen. Am Frankräich sëtzen iwwerschaffte Riichter deels vu moies fréi bis owes spéit do. Déi eenzeg Zeie sinn d‘Polizisten, déi de Verdächtege vun der Strooss gepëtzt hunn.

Zäit fir eng Enquête - och zu Gonschte vum Ugeklote - bleift net. A Frankräich gëtt et bei där Prozedur och keen Untersuchungsriichter, deen hei zu Lëtzebuerg däitlech méi Méiglechkeeten huet, fir z'enquêtéieren, zum Beispill DNA-Prouwen unzefroen oder Telefonen auszewäerten. Géif et an deem Fall also hei zu Lëtzebuerg nach en Untersuchungsriichter oder fält déi Instanz ewech? A wéi wäit soll d’Comparution immédiate iwwerhaapt goen?

Am Koalitiouns-Accord gëtt een do net vill méi schlau. Do steet just ee vage Saz: et géif een d’Comparution immédiate fir verschidden Infraktiounen aféieren, mam Respekt vun den Droits de défense an dem Accord vum Prévenu.

Mam Onsécherheetsgefill léisst sech gutt Walkampf maachen. Méi wäit ewech vun de Leit, awer dofir net manner wichteg fir d‘Land, ass iwwerdeems ons Finanzplaz mat engem héije Risk fir Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung.

Do ass Lëtzebuerg awer manner gutt opgestallt: Wéi de Luc Frieden 2010 Finanzminister war, hat de Gafi - also de Groupe d’action financière géint Geldwäsch - Lëtzebuerg bal op déi gro Lëscht gesat. Eng Katastroph.

An haut? Schonn op den éischte Säite vum neie Gafi-Rapport liest een, dass eis Finanzplaz trotz Verbesserungen nach ëmmer méi Ressourcen am Kampf géint Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung brauch. Dobäi wëllt Lëtzebuerg sech als proppere Finanzzentrum presentéieren.

Wéi ass et also do mat méi Mëttelen? Grad emol ee Saz steet doriwwer am Kapitel "Police" am Koalitiounsaccord. Mä Geldwäsch bréngt de gewéinleche Bierger nu emol net ëm de Schlof.