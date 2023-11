70.000 Delegéierter an der Wüüst fir ze verhënneren, datt et zum globalen Klima-Kollaps kënnt - souguer de Poopst an de britteschen Kinnek deplacéiere sech op d'COP28 op Dubai, fir ze weisen, wéi eescht et ëm de Patient "Klima" steet. Et gëllt Decisiounen ze huelen, déi weisen, wat um Spill steet, wann d'Welt - jo dat sinn ALL Natiounen - séierst méiglech de fossillen Energieressourcen wéi Pëtrol, Gas a Kuel "Äddi" solle soen. Och hei am Land si mer als Acteur gefuerdert...

Usprochsvoll Klimapolitik als absolut Noutwennegkeet - Rep. Roy Grotz

An do huet deen neie Minister fir Ëmwelt a Klima, de Serge Wilmes, direkt eng Entrée en matière, déi et a sech huet. Mee gutt sou, keng Zäit fir laang de Kapp an d'Dossieren a Classeuren, an nach manner, an de Wüüstesand vun Dubai ze stiechen, mee Faarf ze bekennen, wéi eescht et der Lëtzebuerger Regierung ass, wann et drëms geet, de Klima-Verknaschter d'Handwierk ze leeën an um Nationalen Klima- an Energieplang strikt festzehalen. D'gréng Porte-Parole an Ex-Ministesch Sam Tanson huet an der Chamber déi richteg Revendicatiounen formuléiert, wéi si de Koalitiounsslogan vum "Lëtzebuerg fir d'Zukunft stäerken" hannerfrot huet an eng Wett ouni Plang B an d'Feld gefouert huet, woubäi sech mat "Vehemenz géint de Naturschutz" géif ausgedréckt ginn.

A weider: "Halt op de Leit kloer ze maachen, datt Ëmwelt- a Klimaschutz onverhältnesméisseg an nerveg ass.

Et ass eng Noutwennegkeet. Ouni Biodiversitéit keng Mënschen. Ouni usprochsvoll Klimapolitik, keng geséchert Liewenskonditioune fir ons Kanner."

Dat kann ech nëmmen ënnerschreiwen - ëmmerhin huet den neie Premier een 20tel vu sengem Script a sengem Discours dem Klimawandel dediéiert, fir de Pre-Finanzement vun ekologeschen Subventiounen, e Biergerfong an nei Critèren fir Klima-Prêten z'annoncéieren an dunn awer dee remarkabelen Saz ze soen, datt "eng Ëmwelt- a Klimapolitik gebraucht gëtt, déi Leit begeeschtert, amplaz ze nerven". Voilà, domat huet de Minister Frieden dee ganze Frust, deen d'Wieler an d'Ofstrofen vun de grénge Politiker geluecht haten, selwer ausgedréckt a sengem Bësch- Bongerten a Wise-Minister Wilmes de kloren Optrag ginn, mol am Prozedur- a Reglementatiounsdschungel vum fréieren MDDI-Ministère anstänneg ze mëschten. Hoffe mer, datt bei där Fréijoersbotz net och nach dee leschten Usproch op en zilorientéiert Erhalen vun der fragiler Biodiversitéit op den Tipp flitt. Nieft de Betriber mussen heifir notamment och d'Baueren matgeholl ginn, well et si si déi d'Ëmwelt erhalen, well se vun hire Friichten musse liewen.

Wann een Angscht mécht, areecht een näischt - keen Ëmdenken, keen Handelen, mee Angscht bréngt nëmmen e Gefill vun Defense mat sech, vun Déni, vun sech Verstoppe-Wëllen - an awer muss Een de Fakten an d'A kucken... De PNUD - also d'UNO-Entwécklungs-Agence - seet et kloer: de Klima-Wandel bréngt mat sech, datt de Risk vun Iwwerschwemmungen an Küsteregioune mam Facteur 5 multiplizéiert gëtt an datt dann iwwer 70 Milliounen Awunner an iwwerschwemmte Gebidder liewen. Betraff sinn Küstestied a Brasilien, Indien, Vietnam den Vereenegten Arabeschen Emiraten oder dem Benin. Vun de vulnerabelen Insel-Staaten an beléiften Vakanzendestinatioun wéi de Seychellen, Bahamas oder de Malediven guer net ze schwätzen... Jo, dat ass wäit ewech a kann eis komplett egal sinn - oder awer net a mir man och am Klengen eppes, datt et dem Klima besser geet an d'Transitioun gerecht areecht gëtt.

Exzeptionell Iwwerschwemmungen an historesch Dréchente schwätzen eng kloer Sprooch: mir sinn amgaangen d'Zukunft vun eise Kanner komplett ze verspillen. D'nei schwaarz-blo Politik ass gefuerdert - a wann och déi Gréng de Schlëssel vum zoustännegen Ministère hu missten ofginn, wieren d'nei Haushären um Flouer vum Kierchbierg gutt beroden, fir op d'Expertise vun de gréngen Experten zeréck ze gräifen.

Net nëmmen Kéiseker, Spuervull, Bei an Schéierschwanz soe Merci, mee Jiddweree profitéiert - nohalteg!