D'lescht Joer am Mee hunn d’Ekonomiste vum internationale Wärungsfong eng Analyse vum Lëtzebuerger Logementsmarché verëffentlecht. Do dra warne si ënnert anerem: soulaang d'Offer vu Wunnenge limitéiert ass, gi Subsiden a Steier-Ureizer bei d’Promoteuren. De Probleem, datt d’Leit sech keng Wunneng kënne leeschten, gëtt doduerch méi grouss. Vill vun de Logementsmesuren am Land géifen deene "Räichsten" am meeschten dengen. D’Spezialiste vum IWF roden dowéinst der aler Regierung, d’Demande no Investissementer an de Logement ewech ze steieren, andeems se de Rendement op Locatiounswunnenge reduzéiert.

Commentaire vum Michèle Sinner

Ma déi nei Regierung huet versprach, genee de Contraire vun deem ze maachen, wat den IWF – sécher kee gauchistesche Club - recommandéiert. Duerch steierlech Ureizer solle privat Investisseure Locatiounswunnenge kafen, fir datt d’Baubranche nees Commandë kritt. Ouni déi Commandë géife Mataarbechter ofgebaut, rechtfäerdegt déi nei Koalitioun déi Mesuren. Mesuren, an dat ass elo scho kloer, déi wäerten dozou bäidroen, datt d’Logementspräisser klammen.

Dobäi sinn d’Präisser op den neie Wunnengen, de sougenannte "Vefaen", de Ventes en état futur d’achèvement, déi Projeten also, déi esou Investisseure géinge kafen, dëst Joer souwisou nach liicht geklommen. D’Promoteuren, déi engersäits kräischen, et wier keng Demande méi do, kënne sech et also anerersäits nach leeschten, ofzewaarden, fir hir Präisser, also hir Margen, erofzesetzen. Esouguer wann déi ëffentlech Hand proposéiert, se en bloc ze kafen.

Déi Situatioun erkläert de Secteur gären domat, datt d’Margë schonn immens kleng wieren, wéinst den deieren Terrainen a si dowéinst net kéinte mat de Präisser erof goen. Déi deier Terraine konnten si awer iwwerhaapt just kafen, well iwwert déi lescht Joerzéngten gutt bezuelte Leit aus der Fonction publique (dat seet den IWF, net ech) an anerer wéinst de niddregen Zënsen ëmmer méi héich Prête kruten, fir ëmmer méi deier Wunnengen ze bezuelen.

Du goungen d’Zënsen an d’Luucht, an elo, wou d’Suen net méi esou bëlleg sinn, gesäit et esou lues e bëssen esou aus, wéi wann eng Immobilië-Bulle geplatzt wier, vun där ëmmer gesot gouf, et wier keng, well d’Demande méi héich wär, ewéi d’Offer.

En gros soll also elo Folgendes geschéien: Well d’Suen net méi esou bëlleg vun der Zentralbank fléissen, sollen se mat Steierkaddoen un d’Investisseure kompenséiert ginn.

Donieft sollen d’Prozeduren acceleréiert ginn, woubäi do, wou et méiglech ass, sécher keen dogéint ass. Ma wann d’Regierung Courage hätt, géif se net just d’Prozeduren opraumen, mee och dee Marché, dee mat bëllegem Geld gedoppt ass, ouni dat eng ganz Rei Acteure vläicht scho laang verschwonne wieren.

Dofir wier et dréngend néideg, de gesetzleche Kader vun de Vefaen op de Leescht ze huelen, wat effektiv am Koalitiounsaccord steet, deen den Ament och dozou bäidréit, datt d’Wunnengen net op de Marché kommen.

Mee dozou géifen och méi kloer Trennlinnen tëscht Promoteuren a Baufirme gehéieren, wéi et se tëscht anere Beruffssparte gëtt. Da géifen net ëmmer déi nämmlecht Leit emol mat där enger an da mat där aner Kap soueren, de Staat soll se mat Rou loossen, sou laang se gutt Beneficer maachen, mee hinnen hëllefen, wann et hinne schlecht geet. An da wéisst de Premier vläicht och, a wiem sengem Interêt déi Leit schwätzen, déi en op seng national Logementsreunioun invitéiert. Quitt datt hien se scho vun der leschter Gebuertsdagsfeier kennt...