D'mental Gesondheet gëtt nach ëmmer net d'selwecht eescht geholl wéi déi kierperlech Gesondheet - Dat war d'Conclusioun vun den Experten an eiser leschter Background-Emissioun.

Hei geet bei dee Background.

Och wann d'Bewosstsinn dofir an de leschte Jore geklommen ass an an der Preventioun, besonnesch an der Fréierkennung, sech sou munches gedoen huet. Zu enger gudder Preventioun kéint och gehéieren, datt ee Perspektive fir eng besser Zukunft schaaft, fënnt d'Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

Et ass e ganz beléifte Meme um Internet. E Mupp sëtzt an engem Appartement op engem Dësch mat enger Taass Kaffi viru sech. Ronderëm hie brennt alles, um Plaffong huet sech schonn Damp entwéckelt, ma de Mupp seet mat engem klenge Laachen "This is fine", also "Dat hei ass ok".

Den Auteur vum Cartoon T.C. Green hat ugefaangen, Antidepresseuren ze huelen a wollt seng Gefiller an Ängschten dozou ausdrécken. Mëttlerweil gëtt d'Bild vun diverse Leit um Internet benotzt fir allméiglech perséinlech, awer virun allem och gesellschaftlech a politesch Problemer ze thematiséieren, zum Beispill de Klimawandel. Mam Message: "Am Fong ass dat hei net ok".

Klimawandel, Konflikter a Krich, Wunnengskrisen, den Opschwong vu Rietsextremismus a ville Länner, deen eng Gefor fir d'Demokratie, de Schutz vu Minoritéiten an d'Meenungsfräiheet duerstellt. Reell Problemer, fir déi et keng einfach Léisunge ginn, an déi duerch den Informatiounszäitalter a sozial Medien quasi omnipresent sinn. An d'politesch Léisunge bleiwen dacks wäit hannert deem, wat néideg ass, wéi ee gutt bei der Klimakris gesäit, déi elo scho katastrophal Konsequenze mat sech bréngt.

Ugesiichts vun deenen Erausfuerderungen, ass et do net iergendwéi och nozevollzéien, datt besonnesch jonk Leit sech Suerge maachen an ëm hir Zukunft an dat och Auswierkungen op hir mental Gesondheet huet?

Gläichzäiteg fille sech ëmmer méi Mënschen eleng a sinn isoléiert, wéi och am Background ervirgehuewe gouf. D'Weltgesondheetsorganisatioun huet 2023 d'Einsamkeet als globale Gesondheetsproblem deklaréiert, deem eeler Leit zwar méi ausgesat sinn, ma deen all Altersgruppen an all Gesellschaftsschichten uechter d'Welt betrëfft. D'Gesondheetsrisike wieren d'selwecht héich, wéi wann ee 15 Zigaretten den Dag fëmmt.

Do riskéiert also d'Gefill, et wier een eleng, zesummen ze komme mam Gefill, d'Welt géing brennen an et mécht jiddereen, wéi wann alles OK wier. Keng gutt Viraussetzunge fir eng gutt mental Gesondheet.

Wat natierlech net heescht, datt Leit mat engem stabille sozialen Netz an enger relativ perfekter Welt keng mental Krankheete kënne kréien, grad wéi och eng Persoun, déi ni gefëmmt an ëmmer gesond gelieft huet, ka Kriibs kréien.

Ma kéint et net och zu enger koherenter Preventioun gehéieren, Raum ze schafen, fir dass d'Leit zesumme kommen an zesummen u konkrete Perspektiven ze schaffen, wéi eng besser Zukunft kéint ausgesinn?