Kann eng Persoun, déi kee Lëtzebuergesch kann, de Grand-Duché am Ausland representéieren? Déi Diskussioun ass no der Finall vum Luxembourg Song Contest (LSC) entflaamt. Jo, si kann, fënnt d’Monica Camposeo an hirem Commentaire.

Et stellt sech d'Fro, wou Lëtzebuerger-Sinn iwwerhaapt ufänkt... A wou et ophält.

Als Beispill, hei dräi vu ville Reaktiounen nom LSC:

"Hued ganz an guer neischt matt Letzebuerg ze dinn Schued"

"Kann mol net „Moien“ soen, awer soll letzbuerg vertrieden… Majo secher…"

"Gratulation un Mme, me fillen mech vun hier nett representéirt."

Representatioun ass e grousst Wuert. Net-Representatioun nach méi. Et kann e Gefill sinn, zum Beispill wann eng Studentin mat Lëtzebuerger Nationalitéit, déi de Grand-Duché bei engem Gesangsconcours vertrëtt, kee Lëtzebuergesch kann. Oder et kann e Fakt sinn, zum Beispill wann d’Hallschent vun der Populatioun, déi an engem Land lieft, net bei Nationalwalen dierf wiele goen.

Elo hu mir hei zu Lëtzebuerg eng ganz exzeptionell Situatioun, par Rapport zu anere Länner. Knapp iwwer 49 Prozent vun de Lëtzebuerger Residenten hunn net déi Lëtzebuerger Nationalitéit. A wat d’Sprooch ugeet, hunn dem Statec no 48,9 Prozent - also bal d’Hallschent vun all de Residenten - Lëtzebuergesch als hir Haaptsprooch uginn. Lëtzebuerg ass also als Land tatsächlech 50/50, eng zimmlech balancéiert Opdeelung. Ob een dat elo perséinlech gutt oder schlecht fënnt, ass eng aner Saach. Op jidder Fall ass et d'Realitéit.

Dat ass Lëtzebuerg! Dat ass dat Land, an deem mir all Dag liewen. All zweet Persoun versteet dësen Text net oder manner gutt. Ma dat sinn déi Leit, mat deene mir liewen! Dass also eng vun dëse Persoune Lëtzebuerg bei engem Gesangsconcours am Ausland vertrëtt, ass wierklech net verwonnerlech.

Ech wëll guer net ofstreiden, dass eng Sprooch immens wichteg ass fir d’Identitéit vun engem Land. Mä et ass eben net deen eenzege Facteur, deen e Land zesummenhält. Scho guer net mat där Realitéit, déi mir hei am Land hunn. Lëtzebuergesch schwätzen ass net dat eenzegt, dat eis ausmécht.

Interessant awer, dass sech esou vill Leit, déi sech selwer forcement als Lëtzebuerger gesinn, vun enger Hallschent vun hirem eegene Land net representéiert fillen. Mee net nëmmen dat, si schénge sech an hirer Identitéit esouguer ugegraff ze fillen an huele sech d’Recht eraus, enger anerer Persoun ze soen: "Du gehéiers net dozou".

An dat fannen ech nawell erschreckend. Et ass, wéi wann et nieft der Realitéit, wat alles tatsächlech zum Land Lëtzebuerg gehéiert, nach e geheimt Rezept géing gi fir de "richtege Lëtzebuerger". Eng gutt Pouz Lëtzebuergesch schéngt definitiv dobäi ze gehéieren. Grammaire ass awer total onwichteg, wann ech mir déi geschriwwe Kriticken un der jonker Sängerin esou ukucken.

Mä wéi ginn dës Krittäre festgeluecht? Wie gëtt engem de Seegen, fir Lëtzebuerg ze representéieren?