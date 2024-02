Eng Regierung ass eng Ekipp, déi e Land regéiert. An e Koalitiounsprogramm soll ëmsetzen. Eng Regierung, dat sinn awer och meeschtens verschidde Parteien an ëmmer verschidde Ministeren a Ministeschen. Wéi gutt klappt d‘Zesummenaarbecht bei der neier Regierungsekipp? Dat freet d'Carine Lemmer a sengem Commentaire. Gutt Usätz wieren do, mä Limitten och.

"Ech wëll souwuel en Teamplayer sinn, wéi e Leader", sot de Luc Frieden an engem vu sengen éischten Interviewen als Premier bei eis op der Tëlee. Dat géif net heeschen, datt hien anere Saachen diktéiert. Mä de Kapitän vum Schëff misst scho kucken, datt d‘Schëff an déi richteg Richtung fiert. An den Teamgeescht tëscht de Ministere wier och wichteg, fir e Koalitiounsprogramm als Regierung kënnen ëmzesetzen. Kléngt fir mech logesch a richteg. Well et ass ENG Regierung, déi eng kohärent Politik soll maachen. A genee bei der Kohärenz war an der Vergaangenheet ganz vill Loft no uewen.

Blo-Rout-Gréng hu vill méi iwwerzeegt wéi se gemeinsam Reform-Projeten ëmgesat hunn, net wann en eenzele Minister wollt seng Projeten duerchzéien. Vill méi Teamplayer, méi Kohärenz amplaz Konkurrenz erwaarden ech mer vun dëser Regierung an e Premier, deen en A drop huet, a wees wat an de verschiddene Ministère geschitt. Eng Partei oder e Politiker, eng Politikerin soll dru gemooss ginn, ob se e gudde Regierungsjob mécht. Net ob se partout déi eegen an d‘Partei-Iddien duerchgedréckt kritt.

Um Logementsdësch oder bei den neie Logementsmesuren annoncéiert sech de Kohärenz-Prinzip net sou schlecht. De Logementsminister Claude Meisch huet net all Kompetenzen an deem Beräich, gouf vun Ufank u präziséiert. De Finanzminister Gilles Roth sëtzt direkt nieft ëm, well alles muss finanzéiert ginn. An den Ëmweltministère ass och mat um Dësch. Dem grénge Logementsminister Henri Kox seng Reform vum Mietgesetz ass net zu Lescht vun den eegene Koalitiounspartner gestoppt ginn.

An der Landwirtschaft annoncéiert sech och eng besser Zesummenaarbecht tëscht dem Landwirtschaftsministère an der Ëmwelt. Hansen a Wilmes sti méi enk am Kontakt. E Guichet unique mat manner Bürokratie a gutt opgestallte Verwaltunge misst d’Zil sinn.

Wou d’Kohärenz allerdéngs ze wënschen iwwreg léisst, war direkt am Ufank: beim Heescheverbuet. Mol keng 3 Woche vereedegt huet den neien Inneminister Léon Gloden dat Verbuet an der Stad duerchgewonk. Et war keng Regierungsdecisioun, mä eng vum Inneminister, hannert där d’Regierung awer géif stoen, sot de Luc Frieden. Den Här Gloden wollt vun Ufank u weisen, wou d’Rees mat him higeet. Mam Resultat, datt zanterhier den Heescheverbuet déi ëffentlech Debatt dominéiert.

Well déi gesetzlech Situatioun ass net kloer an dat klassescht Heesche wollt a wëll anscheinend kee verbidden. Mä genee dat ass awer geschitt. Ganz schued, datt weder den Inneminister nach de Premier de Courage hunn den Heescheverbuet ausser Kraaft ze setzen an dann – als Regierung – z’iwwerleeën, wat ee genee wëll bekämpfen a wéi een dat ëmsetzt. Well voll oder drogéiert Mënschen, déi d’Leit umaachen oder Sans-Abrisen, déi Entréeë blockéieren an do hire Knascht hannerloossen, dat ass scho verbueden – do braucht et keen Heescheverbuet. Déi nei Regierung soll zesummen déi Problemer ugoen a léisen.