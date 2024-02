D'Fedil an d'Chambre des Métiers zesumme mat der Handwierkerfederatioun hu sech op hiren Neijoerschreceptioune beklot, datt d'Salariéën ze vill krank sinn.

"Karenzdag" oder "reduzéiert Indemniséierung" heescht d'Wonnerléisung vum Patronat, e ganz alen Hutt, deen elo erëm aus dem Tirang geholl gëtt, fënnt d'Dany Rasqué a sengem Commentaire.

Commentaire vum Dany Rasqué: "Karenzdag", d'Wonnerléisung vum Patronat

D'Fuerderung gëtt et schonn éiweg an de Prinzip vum Karenzdag ass séier erkläert. De Salarié, dee sech krank mellt, kritt den éischten Dag op deem en Doheem bleift keng Paie. Bei zwee Karenzdeeg géif d'Paie déi éischt zwee Deeg gestrach ginn.

Op déi Manéier soll de Salarié am Beschten iwwerhaapt net op d'Iddi kommen fir krank ze ginn.

Et gëtt gär argumentéiert, datt duerch e Karenzdag den Absenteismus géif erofgoen, well Leit, déi wéinst Klengegkeeten géifen doheem bleiwen oder einfach blo maachen, sech esou zwee Mol géifen iwwerleeën, ob se net awer léiwer op d'Aarbecht ginn.

Esou Ënnerstellungen sinn souwisou eng Frechheet vis-à-vis vun all Salarié, well domadder jiddereen ënner Generalverdacht gestallt gëtt an donieft wier et eng Moossnam, déi alt erëm déi Leit géif treffen, déi am mannsten hunn.

Ee mat enger gudder Paie, wou um Enn vum Mount nach Sputt ass, dee kéint sech dann erlaben, krank ze ginn an sech doheem z'erhuelen, esou wéi all Salarié dat soll dierfe maachen. Een deen awer schonn nëmmen de Mindestloun kritt an net weess wéi en um Enn vum Mount nach soll de Frigo fëllen, dee misst sech trotz Krankheet op d'Aarbecht schleefen, wou en méiglecherweis net just am Groussraumbüro seng Kolleegen géif ustiechen, mä senger Gesondheet och méi laangfristeg kéint schueden.

Et ass e Fakt, d'Chiffere vum Absenteismus sinn an d'Luucht gaangen. 2019 louch den Taux bei 3,9 Prozent, 2022, dat sinn déi lescht Chifferen déi publizéiert goufen, waren et 5,2 Prozent.

Onnéideg ze widderhuelen, datt 2020 eng Pandemie ausgebrach ass a grad 2022, wéi d'Covid-Moossnamen méi labber goufen, hu sech all Woch dausende Leit ugestach.

An der éischter Woch Februar virun zwee Joer, zum Beispill, goufen et 11.000 positiv Fäll an dat waren der nach 4.000 manner wéi déi Woch virdrun.

Datt den Absenteismus bei deene Chifferen am Joer 2022 besonnesch an d'Luucht gaangen ass, ass also net aussergewéinlech.

Trotzdeem profitéiert d'Patronat, fir erëm mat där aler Leier vun de Karenzdeeg ze kommen. Firwat och net?

Bei Blo-Rout-Gréng huet ee mat där Fuerderung, déi lescht 10 Joer op Granit gebass, virdru bei Schwaarz - Rout ass een iwweregens och net domadder duerch komm, mä elo beim neie Luc kann ee jo mol nach eng Kéier säi Gléck versichen.

D'Zäite vun der Sklaverei sinn eriwwer!

Wann een awer schonn iwwer Absenteismus a Karenzdeeg schwätzt, soll een dann net och iwwert d'Aarbechtskonditioune schwätzen? Zum Beispill iwwer Resultater aus dem "Quality of work Index", deen d'Chambre des Salariés rezent publizéiert huet.

Deen Index gëtt et schonn zënter 10 Joer an et gouf nach all Joers festgestallt, datt d'Leit iwwert d'Woch gekuckt méi schaffen, wéi an hirem Kontrakt festgehalen ass. Souguer zu Zäiten wéi den Absenteismus nach däitlech méi niddreg war, fir de Fall, datt elo ee wéilt behaapten, dat léich drun, datt déi vill krank Kolleegen vun deene gesonde mussen ersat ginn.

2023 goufen am Privatsecteur an der Moyenne 3,3 Iwwerstonnen d'Woch gemaach an de Prozentsaz vun de Leit déi guer keng Iwwerstonne musse maachen geet weider erof. 2020 war dat all Zweeten, elo sinn et, der Chambre des Salariés no, just nach 38 Prozent.

An Tëschenzäit gëtt der CSL no och vun ëmmer méi Salariéeën erwaart, datt se ausserhalb vun hiren Aarbechtszäiten disponibel sinn. 28 Prozent soen dat wier "ganz vill" oder "vill" de Fall, 22 Prozent soe si wieren "duerchschnëttlech" dovunner betraff.

Aarbechtskonditiounen, déi eventuell och kéinten dozou bäidroen, datt d'Leit méi séier krank ginn a vu datt d'Zäiten vun der Sklaverei eriwwer sinn, muss een domadder rechnen, datt d'Salariéeë sech iergendwann géint ëmmer méi schlecht Aarbechtskonditiounen a weider Verschlechterungen, wéi e méigleche Karenzdag, wieren.

E gudden Ufank sinn d'Sozialwalen den 12. Mäerz!