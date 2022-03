An engem weidere Video gëtt ukraineschen Zaldote virgehäit, un de grujelegen Doten am Tschetschenien-Krich bedeelegt gewiescht ze sinn. Deem ass net esou.

De Video hu sech méi wéi 120.000 Persounen ugekuckt, nodeems en den 8. Mäerz 2022 op Facebook gepost gouf.

D'Filmmaterial, dat 1 Minutt an 52 Sekonnen dauert, schéngt en Zaldot ze weisen, deen en eelere Mann an dann eng Fra no engem Sträit erschéisst.

Den Text, deen an der Sprooch Urdu gehalen ass, bedeit: "D'Zäit huet de Spiiss ëmgedréint. Wéi d'Ukrain Tschetschenien ugegraff huet, hu si kalbliddeg en eelere muslimesche Mann erschoss, wéi hie Versen aus dem Koran rezitéiert huet. Wéi du mir, sou ech dir."

Tschetschenien ass eng Republik am südwestlechen Deel vu Russland.

Deselwechte Video gouf sech méi wéi 29.000 Mol ugekuckt, nodeems en op Facebook (hei, hei an hei) mat änleche Behaaptunge gedeelt gouf.

De Video zirkuléiert mat dëser Behaaptung och an englescher Sprooch op Twitter a Facebook.

D'Posts schéngen der Ukrain d'Schold ze ginn, andeems se si als de supposéierten Aggresseur duerstellen, deen Zivilisten an Tschetschenien ëmbruecht huet, a suggeréiert, dass si elo de Präis fir dat "Verbrieche" bezuelen.

D'Noriichte sinn zirkuléiert, nodeems de russesche President Wladimir Putin de 24. Februar 2022 eng Invasioun vum Noper Ukrain ugekënnegt hat.

Zënterhier huet se honnerte vun ukraineschen Zivilisten d'Liewe kascht a méi wéi zwou Millioune Mënschen zu Flüchtlinge gemaach, wéi d'AFP gemellt huet.

E Facebook-Notzer, deen de Video fir reell hält, huet kommentéiert: "What goes around Comes round" (Wat geschitt, kënnt zeréck).

En anere sot: "D'Geschicht ass voll mat grujelegen Doten, déi vun de Britten, Fransousen, Däitschen, Italieener, Amerikaner an Israeli verüübt goufen, an et gëtt keen Ënnerscheed tëscht Ukrainer a Russen."

Ënne gesäit ee Screenshots vun de Facebook-Kommentarer:

Allerdéngs gouf de Video an engem falsche Kontext gedeelt.

Eng Sich no Schlësselwierder huet erausfonnt, dass de Clip vun der éischter Zeen aus dem Spillfilm "The Search" vum franséische Regisseur Michel Hazanavicius aus dem Joer 2014 geholl gouf.

Am Contenu vum Film heescht et: "Eng Franséisin, déi fir eng Netregierungsorganisatioun (ONG) schafft, knäppt 1999 am vum Krich zerstéierten Tschetschenien eng besonnesch Relatioun zu engem verluerene Jong."

Den Deel, deen d'Hiriichtungszeen aleet, ass no 3 Minutten a 47 Sekonnen am Film ze gesinn, deen och op YouTube eropgeluede gouf.

De Film "The Search" huet bei de Filmfestspiller vu Cannes am Joer 2014 seng Première gefeiert.

An dësem Interview, deen am Pressedossier vum Film fir de Festival enthalen ass, schwätzt de Regisseur Hazanavicius iwwer déi éischt Zeen, an där russesch Zaldoten eng tschetschenesch Famill erschéissen.

"Dee knaschtege, kärege Video, eng Handkamera, e Format, dat nach net d'Format vum Film ass, alles dat huet mir déi passendst visuell Duerstellung geschéngt. Ech sinn et, deen d'Kamera hält, fir eng Sequenzopnam vu fënnef laange Minutten", sot hien.

Déi brittesch Zeitung "The Guardian" huet an hirer Rezensioun vum Film geschriwwen: "Et besteet keen Zweiwel un der Muecht vun der Erëffnungszeen. Besoffen, grausam russesch Zaldote maachen de Geck mat tschetscheneschen Zivilisten, terroriséiere se an exekutéieren eng bestuete Koppel direkt virun hirer Duechter Raissa (Zukhra Duishvili)."

Tschetschenienkricher

Zënter dem Zesummebroch vun der Sowjetunioun 1991 huet Russland - net d'Ukrain - Kricher an Tschetschenien geféiert.

Russesch Truppe sinn 1994 eng éischte Kéier an Tschetschenien amarschéiert, fir separatistesch Rebellen ze bekämpfen, an hu sech am Januar 1997 zeréckgezunn, e puer Méint virun der Signature vun engem Friddensvertrag tëscht dem russesche President Boris Jelzin an dem tschetschenesche Leader Aslan Maschadow.

Nodeems de Putin 1999 Premierminister gouf, huet hien eng weider Militäroffensiv géint Rebellen an der Dissidenteregioun mat muslimescher Majoritéit geféiert.

Der ONG Human Rights Watch no sinn zënter dem Ufank vum zweeten Tschetschenienkrich 1999 tëscht 3.000 bis 5.000 Mënschen an Tschetschenien gestuerwen, mat vollem Wësse vun de russeschen Autoritéiten, huet d'AFP deemools bericht.

Op d'mannst 25.000 Mënsche sinn am zweeten Tschetschenienkrich gestuerwen, soen d'Mënscherechtsorganisatiounen Amnesty International a Minority Rights Group International.